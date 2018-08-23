تحدي النجوم يشعل السوبر

المصدر: العين: طلحة عبد الله ــ أبوظبي: محمد محسن

أشعل تحدي النجوم مباراة السوبر التي ستجري السبت في العاصمة المصرية القاهرة على ملعب «30 يونيو» الإنتاج الحربي سابقاً، بعد أن أكد السويدي ماركوس بيرغ جاهزة العين لانتزاع اللقب، في الوقت الذي أعلن فيه الأرجنتيني سيباستيان تيغالي أن الوحدة هو الآخر في قمة الاستعداد للتتويج بأول ألقاب الموسم.



ووصلت بعثة فريق الوحدة لكرة القدم إلى العاصمة المصرية القاهرة أمس، بينما تغادر اليوم بعثة فريق العين لكرة القدم، وينتظر أن يجري الفريق مراناً خفيفاً مساء نفس يوم الوصول على أن يؤدي حصته التدريبية الرئيسة غداً على ملعب المباراة، وكان العين أجرى أمس مرانه الأخير على ملعبه باستاد خليفة بن زايد وسط اهتمام جماهيري لافت، حيث حرصت أعداد كبيرة من جماهير الفريق على الوجود في ملعب المران للوقوف على آخر استعدادات الزعيم قبل مغادرته إلى القاهرة للمواجهة المرتقبة، فيما ينتظر أن يغادر عدد كبير من مشجعي الفريق البنفسجي إلى القاهرة لمساندة اللاعبين على أمل العودة باللقب، حيث يتطلع الزعيم لبداية مثالية يدشن بها موسمه الكروي الجديد، وذلك بعد أن أنهى الفريق معسكراً خارجياً بكل من كرواتيا وسلوفينيا استمر نحو شهر وخاض خلاله أربع تجارب ودية، فضلاً عن مباراتيه في كأس العرب للأندية الأبطال ذهاباً وإياباً أمام وفاق سطيف الجزائري.





تحديات استثنائية



تنتظر العين تحديات استثنائية بالموسم الكروي المقبل إذ يتعين عليه الدفاع عن لقبي الدوري والكأس، فضلاً عن خوضه منافسات قوية على المستويين الداخلي والخارجي، أبرزها المشاركة في مونديال العالم للأندية الذي تستضيفه الدولة في ديسمبر المقبل، إلى جانب دوري أبطال آسيا لكرة القدم، فضلاً عن دوري الخليج العربي، وكأس رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي للمحترفين.



جاهزية العين



أكد «الدولي» السويدي ماركوس بيرغ، مهاجم العين، جاهزية فريقه للتحديات الكبيرة في الموسم الكروي الجديد، مشيراً إلى أن «الزعيم» افتقد إلى وجود عدد من «الدوليين» في المرحلة الأخيرة من المعسكر، موضحاً: «بيد أن الأمور مضت بصورة جيدة وكل اللاعبين أظهروا أفضل ما لديهم خلال المعسكر الخارجي للخروج بالمكاسب المرجوة من فترة التحضير للموسم الذي تنتظرنا خلاله تحديات كبيرة على الصعد كافة، محلياً، قارياً وعالمياً».



وأكمل: بطل الثنائية التاريخية مطالب بالبداية القوية والعودة من القاهرة بأول ألقابه في الموسم الجديد الذي سينطلق فعلياً بمواجهة التحدي على كأس «سوبر» الخليج العربي لكرة القدم وذلك للاحتفال مع الجماهير العيناوية بإنجاز جديد يضاف إلى رصيد بطولات النادي العريق الذي مضى على تأسيسه 50 عاماً.





فريق قوي



وزاد: العين فريق قوي ولا سقف لطموحاته في الموسم الجديد، ومع الاحترام لجميع منافسينا على الصعد كافة، إلا أننا عازمون على تحقيق أفضل النتائج التي تتسق مع أهدافنا الكبيرة وتسعد جماهيره الوفية.



وحول مواجهة الوحدة في بداية الموسم على لقب السوبر، قال: «الوحدة فريق جيد ولكن طموحات «الزعيم» في الموسم الجديد كبيرة كما ذكرت لكم وندرك جيداً أننا سندخل في الخامس والعشرين من أغسطس الحالي تحدياً جديداً ومواجهة مختلفة تماماً عن تلك التي انتهت نتيجتها بالسداسية التاريخية في استاد هزاع بن زايد».



وأردف: كما ندرك جيداً ما المطلوب منا في مباراة السوبر ومن الصعب جداً أن نتوقع مجريات وظروف المباراة المقبلة ولكننا في أتم الجاهزية للمواجهة وكذلك الفريق المنافس استعد بالصورة المطلوبة لتحقيق طموحاته المشروعة في مواجهة السبت.

وحول انتقال «عموري» للدوري السعودي، قال: «ليس من السهل الحديث عن انتقال عمر عبدالرحمن عن العين، والمؤكد أننا سنفتقد إلى جهوده في الفريق، غير أن العين فريق كبير ولا يمكن أن يقتصر العطاء على لاعب أو اثنين أو ثلاثة ويمتلك «الزعيم» الإمكانيات المطلوبة لتحقيق الإنجازات الكبيرة، وأتمنى التوفيق لفريقي في تحقيق أهدافه المرجوة بالموسم الكروي الحالي».



مغادرة



وغادرت بعثة نادي الوحدة أمس إلى العاصمة المصرية القاهرة، وكان الفريق قد أدى حصة تدريبية صباحية أخيرة قبل المغادرة، وأعلن مهاجم الوحدة الأرجنتيني سيباستيان تيغالي التحدي في مواجهة العين في مباراة كأس سوبر الخليج العربي بالقاهرة، مشيراً إلى أن العنابي فاز في آخر أربع مباريات نهائية خاضها في جميع البطولات. وأضاف هداف الفريق الموسم الماضي: «مباراة السوبر هي تحدٍ جديد بالنسبة لنا، نعلم أنها مباراة مختلفة وصعبة بالنسبة للفريقين، لكننا سوف نقدم أفضل ما لدينا».



وأكد تيغالي تطلعه إلى الفوز وتحقيق اللقب على حساب الغريم التقليدي العين، داعياً الجماهير إلى الحضور بكثافة لدعم الفريق، قائلاً: «أتمنى انتهاء المباراة في وقتها الأصلي وتحقيق اللقب، وإسعاد الجماهير، ستكون مباراة ممتعة، وأتمنى أن يتواجد عدد كبير من جماهيرنا في القاهرة رغم صعوبة الأمر ولكننا اعتدنا على تواجد جماهير العنابي في كل مكان.

من ناحيته قال فهد مسعود إداري الفريق إن جميع الاستعدادات قد اكتملت لخوض بطولة السوبر أمام بطل الدوري، ومشيراً إلى أن الجاهزية ربما لا تكون مكتملة بالشكل الكامل، حيث إن الفريقين قادمان من معسكر إعدادي، لكن المواجهة سوف تتخذ صفة القوة لأنها تجمع بين بطلين كبيرين، وتأتي في بداية الموسم، وان مواجهات العنابي والزعيم لا تحكمها معايير ثابتة، واتخذت مسار الندية والحماس والإثارة الجماهيرية.

وأضاف: سنخوض البطولة على أرض بلدنا الثاني مصر الشقيقة، وتأتي في إطار العلاقات الطبية، والتبادل في احتضان مباريات السوبر، واعتقد أن بطولتي السوبر الإماراتية والمصرية تحظى بحضور جماهيري موسع، وتغطية إعلامية واسعة، وذلك في إطار ما وصلت إليه الكرة في الإمارات ومصر من إيجابيات، كما أن مباريات السوبر في دول عديدة تلعب خارج الأرض، لمزيد من المكاسب الفنية والترويجية، ومتمنياً أن تقدم مباراة الفريقين بأحسن صورة، وأن يكون الفوز حليف فريقه والتتويج بلقب السوبر للمرة الثانية على التوالي.



وشدد على أن الوحدة سيخوض المواجهة بروح البطل وحامل لقب النسخة للعام الماضي، وسيغيب عنه لاعبو المنتخب الأولمبي الموجودين في دورة الألعاب الآسيوية، لكن الفريق بما حضر، من لاعبين محترفين وخبرة وشباب.



توقع



أكد المصري حسين الشحات لاعب فريق العين، جاهزية فريقه للمواجهة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه وجميع زملائه بالفريق في أعلى درجات التركيز لتحقيق الطموحات المرجوة في الموسم الكروي الجديد.



وقال الشحات: «أتوقع مساندة جماهيرية قوية للعين في جمهورية مصر العربية، وليس لشخصي فقط كلاعب مصري، كما أتمنى أن يسجل جمهور «الزعيم» حضوره المميز كما عودنا دائماً في دعم طموحات الفريق والتشجيع المثالي للاعبين في كل الميادين داخل وخارج الدولة».