البرازيلي غابرييل «عيدية» النصر لجماهيره

المصدر: دبي- علي الظاهري

أعلنت شركة النصر لكرة القدم، عن التعاقد رسمياً مع البرازيلي ماركينيوس غابرييل قادماً من نادي كورينثيانز البرازيلي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد. وقدم العميد عيدية الموسم الجديد لجماهيره بعد استكمال إجراءات ضم اللاعب، بحضور الدكتور حمد الفلاسي المدير التنفيذي لشركة الكرة في النادي. وأغلق النصر ملف المحترفين الأجانب بعد التعاقد مع غابرييل الذي سينضم إلى مواطنيه الثنائي البرازيلي الجناح صاموئيل روزا والمهاجم يوري ليريو إلى جانب لاعب الوسط الفرنسي يوهان كاباي. وخاض اللاعب، مساء أول أمس، تدريباً له مع الفريق الذي يستعد بقوة لانطلاق الموسم الجديد تحت قيادة المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش.

ويمتلك غابرييل مسيرة حافلة خاض خلالها أكثر من 318 مباراة في الدوري البرازيلي، وأحرز خلالها 40 هدفاً، كما لعب ماركينيوس لأشهر الفرق البرازيلية خلال مسيرته، حيث دافع عن ألوان فرق «إنترناسيونال، بالميراس، سانتوس»، وسبق وأن خاض تجربة احترافية مع فريق النصر السعودي.