طه إسماعيل: صراع مثير بين الثبات والعناد

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

كشف شيخ المحللين العرب «طه إسماعيل»، عن انتظاره لمباراة العين والوحدة على شرف كأس سوبر الخليج العربي، يوم السبت المقبل، على ملعب 30 يونيو (الدفاع الجوي) بالقاهرة، لحرصه الكبير على مُتابعة مستوى الفريقين في حلتهما الجديدة قبل انطلاق منافسات الدوري الإماراتي موسم 2019- 2018، متوقعاً أن تكون المباراة قوية بين العين الذي يتميز بمستوى ثابت، والوحدة الذي يتميز هو الآخر بالعناد والإصرار على تحقيق الألقاب.

ودعا إسماعيل في حديث خص به موقع لجنة المحترفين إلى توسيع قاعدة التبادل الكروي بين الإمارات ومصر ليَشمل تنظيمهما لمباراة موسمية من كلا الدوريين، مثلما سيحدث بين الولايات المتحدة الأميركية وإسبانيا.

أدعو إلى توسيع قاعدة التبادل الكروي بين الإمارات ومصر

المدرب الأسبق للمنتخب المصري يثق كل الثقة في قدرة العين والوحدة على تقديم مستوى سيُثير إعجاب الشعب المصري المُتعطش لكرة مختلفة عن تلك التي يشاهدها في الدوري المحلي، بالضبط مثلما حدث في مباراة السوبر بين شباب الأهلي دبي على الجزيرة في نفس الملعب عام 2016 عندما حضر ما يفوق العشرين ألف متفرج.

وقدم طه إسماعيل (‏‏79 عاماً)‏‏ مواد دسمة عن الدوري الإماراتي في صحيفة الاتحاد الإماراتية ، كما عمل مع قنوات أبوظبي الرياضية.

وقال الشيخ طه في بداية حديثه: «تجمعني علاقة قديمة بكرة القدم الإماراتية، عملت هناك كمدرب ثم كمحلل وككاتب رياضي، كنت في غاية السعادة حين رأيت مباراة السوبر الإماراتي تُقام في القاهرة قبل عامين، وأنتظر المباراة القادمة بين العين صاحب الأداء الثابت والوحدة العنيد والمتحفز للاحتفاظ بهذه الكأس للموسم الثاني على التوالي».

وواصل، «لماذا العين ثابت؟ لأنه استطاع تقديم مستويات جيدة من دون نجمه (عموري) حين كان يغيب للإصابة أو لأي سبب آخر، والفريق لديه العديد من الأسماء المتميزة مثل حسين الشحات والسويدي بيرغ. عموري كان لاعباً مهماً في المنظومة لقدراته العظيمة على صناعة الألعاب والاختراق من العمق وتسجيل الأهداف المهمة، لكن العين عوَّدنا على التماسك».

وأضاف، «لكن الوحدة ليس بالخصم الهين، هو فريق عنيد واحتل المركز الثاني الموسم الماضي في الدوري المحلي، ويمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين، ومدربه ذكي ويلعب كرة ممتعة، وسيُصعب المأمورية كثيراً على العين».

واسترسل طه إسماعيل، قائلاً: «لا تنسَ أن الوحدة يحظى بمساندة جماهيرية جبارة مثله مثل العين، حيث يحتل مكانة مرموقة بين أشهر وأعرق أندية الإمارات، بالتالي نحن أمام ديربي شرس، وهذا سيضاعف الحماس والقوة في الالتحامات بين اللاعبين، بالتالي سنشاهد مباراة قوية وممتعة، والمستفيد هو المشاهد المصري الذي يود مُتابعة مستوى آخر وكرة قدم مختلفة عن تلك التي يشاهدها في مصر».

وختم قائلاً: «العلاقات الرياضية والثقافية بين مصر والإمارات في تطور مستمر، نحن ننظم كأس السوبر الخاص بهم وهم ينظمون كأس السوبر الخاص بنا، هذا رائع».