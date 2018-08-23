طاقم التحكيم يغادر إلى مصر اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر

يغادر اليوم طاقم تحكيم مباراة السوبر بين العين والوحدة التي ستقام على ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة مساء يوم السبت المقبل، ويتكون الطاقم من المخضرم عبد الله العاجل ومعه المتألقان أحمد الراشدي وحسن الحمادي والحكم الرابع أحمد سالم، وقد أسندت لجنة الحكام للطاقم إدارة مباراة الشارقة مع دبا الفجيرة لتكون بروفة جيدة له، وعبر عبد الله العاجل عن سعادته بثقة لجنة الحكام في شخصه وأعضاء الطاقم، وقال إن المباراة تعتبر تحدياً لقضاة الملاعب مع انطلاقة منافسات الموسم الكروي الجديد، حيث أتمنى تقديم مستوى طيب يعكس نجاح معسكر الإعداد الذي أقيم لقضاة الملاعب في ألمانيا، ويكون باكورة قضاة الملاعب لانطلاقة قوية للموسم الجديد، حيث نأمل أن نكون أحد فرسان الموسم بمستوى متميز وأداء طيب يعكس وجود كوادر مميزة في التحكيم الإماراتي تحظى بمكانة كبيرة في التحكيم القاري.

وقال عبدالله العاجل لا شك في أن الأنظار سوف تركز على طاقم التحكيم خلال تلك المباراة من أجل الاطمئنان على جاهزية الحكام لانطلاقة الموسم الجديد، ولكني أؤكد لهم أن جميع الحكام جاهزون للمهمة بعد استعدادهم الطيب طوال الفترة الماضية سواء بالتدريب المحلي أو خلال معسكر الإعداد في ألمانيا.