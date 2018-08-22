ريان يسلم: نكهة خاصة

المصدر: العين - البيان الرياضي

أكد الدولي ريان يسلم، لاعب نادي العين، أن فريقه حقق المكاسب المرجوة من معسكر الإعداد الخارجي بكرواتيا وسلوفينيا في إطار استعداداته للموسم الكروي الجديد، موضحاً: «حرص الجميع على مضاعفة الجهود خلال مرحلة التحضير للموسم ووضع المدرب أفضل الأساليب لتهيئة الفريق بالصورة المطلوبة فنياً وذهنياً وبدنياً».

وحول استعدادات فريقه لمواجهة التحدي على لقب كأس سوبر الخليج العربي، قال يسلم: «المؤكد أن مباريات العين والوحدة من المواجهات الجماهيرية الكبيرة، وفي اعتقادي أن التحدي على لقب سيكون له نكهة خاصة كونه يجمع بين فريقين كبيرين وعلى لقب بطولة رسمية يتطلع كلاهما إلى حصدها بهدف افتتاح موسمه بأول إنجاز مع بداية المشوار، الأمر الذي يمنحه الدافع القوي لمتابعة نجاحاته حتى نهاية الموسم.