الوحدة يرفض الراحة ويغادر إلى القاهرة

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

تغادر بعثة فريق الوحدة لكرة القدم عصر اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة، تمهيداً لملاقاة العين في بطولة كأس سوبر الخليج العربي السبت المقبل، على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

ولم يخلد لاعبو الوحدة إلى الراحة، حيث أدى «العنابي» حصة تدريبية أمس في أول أيام عيد الأضحى تحت قيادة المدير الفني الروماني ريجيكامب، حدد فيها الجهاز الفني التشكيلة التي يخوض فيها الفريق المباراة، ومن المتوقع أن يخوض الوحدة حصتين تدريبيتين أخيرتين على ملعب المباراة.

أهمية

من جانبه أكد عبد الله سالم الجنيبي، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للوحدة، على أهمية البطولة بالنسبة لفريقه، التي تأتي في بداية موسم مع العين أقوى فرق الدوري، ومرحباً بإقامتها في مصر الشقيقة، ومؤكداً أنها سوف تلاقي الترحاب اللازم من جانب الجماهير المصرية والمسؤولين، الذين عبروا عن سعادتهم بإقامة السوبر للمرة الثانية في مصر، وستكون احتفالية كبرى بعام زايد، والعيد سيكون عيدين.

كلفة

وعن تخفيف العبء عن الجماهير بالنسبة لتذاكر السفر والإقامة قال عبد الله سالم، خلال الأيام الماضية والحالية تواصلنا مع العديد من شركات الطيران، من اجل الحصول على تذاكر سفر وفنادق للإقامة بأسعار مناسبة، لكن للآسف أيام عيد الأضحى المبارك شهدت ارتفاعاً كبيراً، وحتى العروض التي حصلنا عليها تعتبر مرتفعة التكلفة نسبياً، على نحو آخر «يذكر أن لجنة دوري المحترفين أعلنت أنها توصلت إلى الحصول على عرض يشمل تذكرة طيران وإقامة في فندق ثلاث أيام بـ 3500 درهم»، وأوضح الجنيبي، أنه على ثقة في قدرات الجماهير في السفر والوقوف خلف الشعار، ومشيراً إلى انه يرحب بمؤازرة الجماهير المصرية، متمنياً أن تخرج المباراة بأبهى صورة وتنقل إيجابيات الكرة الإماراتية.