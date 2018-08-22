خالد بيومي:المباراة هدية للسياحة المصرية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اعتبر المحلل الرياضي المصري «خالد بيومي» خلال حديث خص به موقع لجنة دوري المحترفين، إقامة كأس سوبر الخليج العربي في مصر ترسيخ للعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين وقال: «عودة كأس سوبر الخليج العربي إلى القاهرة، مكسب عظيم لمصر وتنشيط سياحي رائع، ومن الجيد تَبادل الثقافات وتَبادل مثل هذا النوع من المباريات بين شعبين تربطهما علاقات تاريخية مثل الشعبين المصري والإماراتي».

شعبية

وعن رأيه الفني، قال محلل قنوات أبوظبي الرياضية: «هي مباراة كلاسيكو بين أكبر ناديين شعبية في الإمارات، ومن الصعب الجزم بنتيجة اللقاء، لكن العين بدأ موسمه قبل الوحدة ولهذا أقول إن فرصه تبدو أوفر لمعانقة هذه الكأس».

وأضاف «واجه العين نادي وفاق سطيف الجزائري في البطولة العربية للأندية هذا الشهر، وكان ذلك اختباراً مهماً للفريق على عدة أصعدة، بدنية وفنية، والمدير الفني زوران ماميتش استغل الفرصة وقام بتجربة لاعبيه الجدد وبعض لاعبي المنتخب الأولمبي الإماراتي».

قدرات تكتيكية

واسترسل بقوله «المدير الفني للوحدة (لورينت ريجيكامب) من أهم المدربين الذين قدموا كرة قدم جميلة في الإمارات خلال الموسم الماضي، ونجح في قيادة فريقه لاحتلال المركز الثاني في الدوري، وكان نداً صعباً للعين حتى الثلاث جولات الأخيرة، وحتما استفاد من معسكر النمسا وسيستعين ببعض اللاعبين الذين تميزوا في مباراتي الاتحاد السعودي وأودينيزي. الوحدة لديه أطراف ملعب ممتازة».

وأشاد بيومي بإقامة المباراة في استاد 30 يونيو (الدفاع الجوي)، قائلاً: «ملعب الدفاع الجوي أراه أجهز ومستوى أرضيته أفضل وتقنياته عالية، كما أنه ملعب مريح بالنسبة للاعبين، وسعته مناسبة، حيث يحمل 30 ألف متفرج، وقريب من منطقة التجمع الخامس التي تشهد طفرة سكانية مثيرة للإعجاب».

ترحيب

وأتم المحلل المصري حديثه: «في النهاية أود الترحيب بالجمهور الإماراتي الذي سيزورنا هذا الشهر في القاهرة. وأنا أعلم أنها فترة صعبة ومليئة بالواجبات العائلية بالنسبة لهم بما أن المباراة تتزامن مع فترة عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير، لكنها فرصة مثالية بالنسبة لعشاق المستديرة ومحبي العين والوحدة للاستمتاع بأجواء العيد بشكل مختلف وجديد عليهم في بلدهم الثاني مصر».