عجمان.. استراحة قصيرة

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

منح الجهاز الفني لفريق عجمان لكرة القدم بقيادة المدير الفني أيمن الرمادي لاعبي الفريق راحة يومين فقط «الاثنين والثلاثاء» ليعود الفريق لمباشرة استعداداته مساء اليوم بملعبه في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة لبرنامج الإعداد قبل انطلاقة دوري الخليج العربي، وخوض تدريبين، الأربعاء والخميس، قبل مواجهة الإمارات في «بروفة» أخيرة قبل الدوري الجمعة المقبل باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان.

وأوضح المدرب أيمن الرمادي، أن فترة الراحة يومين؛ قصيرة للاعبين لقضاء عطلة العيد مع ذويهم، لا سيما واليوم الأول من الراحة سبق العيد بيوم واحد، ولكن اقتراب موعد الدوري حتَّم اختصار إجازة العيد حتى يحافظ الفريق على جاهزيته البدنية.