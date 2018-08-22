الزعيم.. لمسات أخيرة لعيون السوبر

المصدر: العين: البيان الرياضي

يؤدي العين مساء اليوم آخر تدريباته على ملعبه باستاد خليفة قبل أن يغادر غداً إلى القاهرة، لمواجهة الوحدة يوم السبت المقبل على لقب كأس السوبر الإماراتي المزمع إقامته على ملعب استاد 30 يونيو «الدفاع الجوي» بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكان العين الحاصل على بطولتي دوري الخليج العربي لكرة القدم، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، الموسم الماضي، عاد نهاية الأسبوع الماضي إلى الدولة بعد نهاية معسكره الإعدادي الذي أقامه في كل من كرواتيا وسلوفينيا، بداية من 13 يوليو الماضي واستمر لأكثر من شهر، أجرى خلاله أربع تجارب ودية مع فرق كرواتية وسلوفينيا، فضلاً عن مباراتيه في ذهاب وإياب كأس العرب للأندية الأبطال أمام وفاق سطيف الجزائري.

تدريبات

وبعد راحة يومين عاد الفريق إلى تحضيراته الميدانية أول من أمس الاثنين تحت قيادة مدربه الكرواتي زوران ماميتش، الذي زاد من الجرعات التدريبية، خصوصاً فيما يتعلق بالناحية البدنية، كما وحرص على إخضاع اللاعبين إلى تمارين واختبارات متنوعة تضمنت تنفيذ وتطبيق الجمل التكتيكية المتنوعة كبناء الهجمات من العمق والأطراف وسرعة الارتداد في حال الهجمات المعاكسة، والضغط على حامل الكرة، والتعامل مع الضربات العرضية دفاعاً وهجوماً.

فضلاً عن تنفيذ الضربات الثابتة من خارج منطقة العمليات ومن مختلف المسافات والاتجاهات، وأدى جميع اللاعبين التمارين بروح معنوية عالية ولياقة بدنية مرتفعة، فيما حرصت أعداد من الجماهير العيناوية على التواجد في تدريبات الفريق للوقوف على آخر استعدادات الزعيم قبل المواجهة المرتقبة.

بداية مثالية

ويتطلع الفريق البنفسجي لبداية مثالية للموسم الكروي الجديد بالصعود إلى منصة التتويج والحصول على لقب كأس السوبر للمرة السادسة في تاريخه بعد حصوله عليه خمس مرات من قبل كانت آخرها موسم 2015 ـ 2016، وأكد خالد عيسى، حارس مرمى العين الدولي أن لقب كأس السوبر أحد أهداف الفريق في الموسم المقبل.

وأوضح أن المعسكر التحضيري الذي أقامه الفريق بسلوفينيا وكرواتيا كان ناجحاً بكل المقاييس تحت قيادة المدرب الكرواتي زوران ماميتش، وقال: سيكون الهدف القريب المقبل هو التتويج بلقب كأس السوبر مع الاحترام لفريق نادي الوحدة الذي أصبح أحد أقوى الفرق المنافسة على البطولات خلال الموسمين الماضيين، وأتوقع أن يقدم الفريقان مباراة مثيرة حافلة بالندية والتنافس.

حملة

بدورها قادت جماهير العين حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التنسيق والسفر خلف الفريق إلى جمهورية مصر العربية من أجل مساندة اللاعبين في المواجهة المرتقبة تطلعاً للعودة بلقب كأس السوبر.

وفيما غادر بالفعل عدد من مشجعي الفريق إلى القاهرة خلال الساعات الماضية ينتظر أن تحلق بهم أعداد أخرى بعد نهاية اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، ويواجه الزعيم العديد من التحديات القوية في الموسم الجديد، حيث يتعين عليه المحافظة على لقبي الدوري والكأس، فضلاً عن مشاركته في مونديال العالم للأندية الذي تستضيفه الدولة في ديسمبر المقبل، ودوري أبطال آسيا لكرة القدم.