الوحدة يضع اللمسات الأخيرة والسفر غداً

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

رفع فريق الوحدة لكرة القدم وتيرة استعداداته لكأس سوبر الخليج العربي، والذي يجمعه بالعين، 25 الجاري على استاد الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، وستغادر بعثة فريق الوحدة عصر الغد، تمهيداً للنزول في مكان الإقامة على أن تجرى حصة تدريبية أساسية في اليوم التالي للسفر، ومنح الروماني ريجيكامب المدير الفني للوحدة اللاعبين راحة أمس، ويواصل تدريباته اليوم، رافضاً الراحة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وعمل الجهاز الفني، على رفع جاهزيته لاعبيه البدينة والفنية، خصوصاً أن المواجهة تأتي بعد المرحلة الإعدادية في المعسكر الخارجي، وقد خاض الوحدة مباراة ودية أمس الأول مع شباب الأهلي دبي وفاز 5/‏‏‏3.

جهوزية

وعمل الجهاز الفني للوحدة خلال الحصص التدريبية الماضية على جاهزية الوافدين الجديدين المهاجم البرازيلي رونالدو دا سيلفا، والظهير الأيسر حسين عباس، حيث إنهما التحقا بالمعسكر الإعدادي والذي جرى في النمسا في اليومين الأخيرين، ويفتقد الوحدة خلال مواجهة السوبر لاعبيه الملتحقين بالمنتخب الأولمبي، إضافة إلى إصابة خفيفة للاعبين أحمد العكبري، وخليل إبراهيم، يعمل الجهاز الطبي على تشافي اللاعبين منها سريعاً.

سعادة

وأعرب مدافع الوحدة حمدان الكمالي عن فخره بالتواجد في مباراة كأس سوبر الخليج العربي المقررة بالقاهرة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، معتبراً اللعب في «بلده الثاني» مصر مصدراً للسعادة، كما أعرب عن تمنياته أن تكون مواجهة الغريم التقليدي العين فرصة لتقديم صورة إيجابية عن كرة القدم الإماراتية في مصر، وأكد الكمالي أن الوحدة يسعى للدفاع عن لقب كأس السوبر الذي حصده على حساب الجزيرة الموسم الماضي، ويأمل في استمرار التواجد على منصات التتويج بعد أن أضاف لقب كأس الخليج العربي إلى خزائنه، لينهي الموسم بلقبين في حصيلته.

وأضاف: هناك تجانس كبير بين جميع لاعبي الفريق، وهدفنا تحقيق الفوز وإسعاد جماهير العنابي، وقد تعاهدنا خلال المعسكر الإعدادي بالنمسا على بذل أقصى جهد، ورفع وتيرة الاستعدادات سريعاً، من حيث الجاهزية البدنية والفنية، رافعين شعار أن الوحدة عائلة واحدة، وتحت قيادة جهاز فني وإداري واعٍ، وطموح العنابي أن يكافئ جماهيرية ببطولة مهمة في بداية الموسم.