عيد «الصقور».. يوم واحد فقط

المصدر: دبي ـ علي شدهان

منح الجهاز الفني لفريق الإمارات الأول لكرة القدم، الصقور الخضر «يوم عيد» واحداً فقط هو اليوم الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن يستأنف اللاعبون تدريباتهم غداً الأربعاء بقيادة مدربهم التونسي جلال القادري، وبعد تمتعه براحة يومين إثر العودة من صربيا في ختام معسكره الخارجي هناك، عاد فريق الإمارات مكتمل العدد إلى التدريبات على ملعبه الخضراوي برأس الخيمة أول من أمس بحضور محمود الشمسي رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد العوضي رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، وعمر المزكي المشرف العام، وعمر صالح الزعابي عضو مجلس الإدارة، وباسم الشامسي مدير الصقور، وتتواصل تدريبات الصقور دون انقطاع حتى موعد المباراة الودية الأخيرة أمام مضيفه عجمان الجمعة المقبل في ختام المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج الإعداد للموسم الجديد، والذي يدشنه فريق الإمارات بلقاء قوي مرتقب أمام ضيفه العين 31 الجاري في الجولة الأولى لدوري الخليج العربي.

محصلة المعسكر

وأشاد باسم الشامسي مدير الصقور بالمحصلة التي خرج بها فريقه الأخضر من معسكره الخارجي في صربيا، لافتا إلى أن الفائدة جاءت كبيرة من المعسكر من النواحي الفنية والبدنية، منوهاً إلى أن جميع أبناء النادي يعملون بجد وإخلاص من أجل إكمال منظومة بناء الفريق الأخضر بالشكل الذي يؤهله إلى الظهور الجيد، وتحقيق النتائج الإيجابية في الموسم الجديد.

الأجنبي الرابع

وتوقع الشامسي أن يتم حسم التعاقد مع الأجنبي الرابع قبل قمة فريقه مع ضيفه العين 31 الجاري في انطلاقة دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن وضع فريقه يبدو مطمئنا، لكنه ما زال بحاجة إلى لاعب أو لاعبين اثنين مواطنين لإكمال منظومة الصقور بشكل يؤهله للدخول القوي في منافسات الموسم الجديد، وشدد الشامسي على أن المباراة الودية للصقور أمام عجمان الجمعة المقبل، تكتسب أهمية كبيرة ليس على صعيد النتيجة، بل فيما يتعلق بوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة النهائية لفريقه والتي سيواجه بها ضيفه العين في الجولة الأولى للدوري، مشيداً بحرص جميع اللاعبين ورغبتهم الكبيرة في الدفاع عن ألوان الصقور في كل بطولات الموسم المقبل.