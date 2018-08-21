وتيرة الاستعداد تتصاعد في معسكر «الزعيم»

المصدر: العين- البيان الرياضي

مع بدء العد التنازلي للمواجهة المرتقبة التي تجمعه بالوحدة على كأس سوبر الخليج العربي المقرر في القاهرة السبت المقبل، تصاعدت وتيرة الاستعدادات داخل نادي العين، ودخل اللاعبون وجهازهم الفني وجماهيرهم أجواء المباراة، وسادت المعسكر البنفسجي أجواء من التفاؤل والمعنويات العالية والرغبة الحماس، حيث يتطلع الفريق البنفسجي لبداية مثالية لموسمه الكروي الجديد باعتلاء منصة التتويج والحصول على لقب السوبر على حساب غريمه ووصيفه الموسم الماضي فريق نادي الوحدة، وكان العين بطل ثنائية الدوري والكأس، عاد إلى الدولة فجر الجمعة الماضي، بعد أن أنهى معسكره الإعدادي الذي أقامه بكل من كرواتيا وسلوفينيا، وخاض خلاله أربع تجارب ودية، فضلاً عن مباراتيه في ذهاب وإياب كأس العرب للأندية الأبطال أمام وفاق سطيف الجزائري، وسيؤدي الفريق حصة تدريبية أخيرة على ملعبه قبل أن يغادر إلى القاهرة.

بداية

واعتبر الياباني تسوكاسا شيوتاني، لاعب فريق نادي العين، أن افتتاح فريقه للموسم الكروي الجديد بتحدٍ مثير على لقب «السوبر» أمام الوحدة، يمثل أفضل بداية لأبطال الثنائية التاريخية في موسم استثنائي للعين كونه يتزامن مع «اليوبيل الذهبي» للنادي ومرور 50 عاماً على تأسيسه.

كما أن «الزعيم» يعد الفريق الأكثر منافسة على الألقاب خلاله، وقال: الحظوظ في الفوز متساوية بنسبة 50% لكلا الفريقين، لكننا حريصون تماماً على أن نحسم المواجهة لصالحنا ونحقق اللقب ليكون دافعاً وحافزاً لمزيد من النجاحات.

تحضيرات

وأكمل: «تحضيراتنا للموسم مضت بالصورة المطلوبة خلال المعسكر الخارجي بسلوفينيا وكرواتيا ونفذنا خطة الإعداد الموضوعة من قبل المدير الفني، زوران ماميتش على أفضل نحو، ونحن نتطلع إلى حصد ثمار الجهود الكبيرة التي بذلناها في الإعداد للموسم، وأضاف: ندرك جيداً أن المنافس أيضاً بذل جهوداً مقدرة ويمتلك الطموحات المشروعة نفسها في التتويج بأول ألقاب الموسم، ولكن مع الاحترام لطموحاته فإن رغبة العين في تحقيق أهدافه كبيرة وإسعاد جماهيره الوفية، وسنعمل على إظهار أفضل ما لدينا من أجل التتويج بالسوبر في القاهرة.