السوبر الإماراتي في مصر.. «العيد عيدان»

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

تضفي إقامة كأس السوبر الإماراتي بين العين والوحدة في القاهرة السبت المقبل أجواء رائعة في العاصمة المصرية، ليصبح «العيد عيدين»، حيث بدأت الجماهير في مصر تعد الساعات لحضور العرس الكروي. كما رحب الإعلام المصري بالمبادرة، مؤكداً أنها تدعم العلاقات الإماراتية المصرية. وأشعل السوبر أيضاً مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، ليتصدر المشهد الرياضي بامتياز في أسبوع العيد.

من ناحية أخرى تقرر أن يغادر العين إلى القاهرة بعد غد الخميس لمواجهة غريمه التقليدي فريق نادي الوحدة على ملعب السلام، وكان العين استأنف تدريباته الميدانية مساء أمس بعد يومين راحة منحهما الجهاز الفني للاعبين عقب عودتهم من المعسكر الخارجي بكل من كرواتيا وسلوفينيا، وسيؤدي الفريق مساء غد آخر حصصه التدريبية على ملعبه باستاد خليفة بن زايد قبل أن يغادر الخميس إلى القاهرة، حيث ينتظر أن يؤدي مرانه الرئيس يوم الجمعة المقبل على ملعب المباراة.

من جانب آخر يبدأ تحدي قضاة الملاعب للموسم الكروي الجديد بداية من لقاء السوبر، حيث تعول لجنة الحكام على طاقم المباراة المكون من المخضرم عبد الله العاجل ومعه المتألقان أحمد الراشدي وحسن الحمادي والحكم الرابع أحمد سالم، والذين يغادرون دبي يوم الخميس المقبل، وتتجه الأنظار نحوهم لتقديم مستوى طيب يعكس نجاح معسكر الإعداد، الذي أقيم في ألمانيا، ويكون باكورة قضاة الملاعب لانطلاقة قوية للموسم الجديد.