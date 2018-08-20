«الأبيض» يختتم معسكر النمسا ويعود اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر

تعود بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى البلاد اليوم، بعد انتهاء المعسكر الخارجي الأول الذي أقيم في سالزبورغ بالنمسا لمدة ثلاثة أسابيع، في إطار عدد من التجمعات سيخوضها «الأبيض» تباعاً، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا بالإمارات، مطلع العام المقبل بمشاركة 24 منتخباً آسيوياً، وسيلعب منتخبنا ضمن المجموعة الأولى التي تضم تايلاند والهند والبحرين، وفور العودة سيعود لاعبو المنتخب إلى أنديتهم للانخراط في التدريبات استعدادا لانطلاقة الموسم الكروي المحلي الجديد، والمشاركة في عدد من الاستحقاقات القارية، ومنها البطولة العربية.

برنامج

وضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للأبيض بقيادة الإيطالي ألبيرتو زاكيروني لنهائيات كأس آسيا، سيُقام معسكر خارجي ثان في إسبانيا يبدأ أول سبتمبر المقبل، يتخلله لعب مباراتين وديتين أمام ترينيداد وتوباغو يوم 6 سبتمبر ولاوس يوم 11 سبتمبر، فيما سيخوض معسكره الخارجي الثالث من 6 - 16 أكتوبر المقبل يتخلله مباراتان وديتان أمام هندوراس يوم 11 أكتوبر وفنزويلا يوم 16 أكتوبر، وفي شهر نوفمبر يُقيم معسكراً داخلياً بالإمارات من 6 - 20 نوفمبر يعقبه معسكر آخر من 15 - 31 ديسمبر، وستقام خلال المعسكرين مباريات ودية سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

تجربة

وكان منتخبنا قد اختتم تجاربه الودية أول من أمس بلقاء نظيره أندورا، أحد المنتخبات المغمورة في عالم الكرة وتصنيفه العالمي 130، وذلك في معسكره الخارجي بمدينة سالزبورغ النمساوية، حيث انتهت المباراة بتعادل منتخبنا بدون أهداف، وأهدر لاعبو الأبيض العديد من الفرص السهلة، وسبق ولعب الأبيض عدة مباريات ودية مع أندية نمساوية خلال معسكره، سعى خلالها الجهاز الفني بقيادة زاكيروني إلى تطبيق وتجربة بعض الجوانب الخططية، سواء في أسلوب اللعب أو في مراكز اللاعبين.