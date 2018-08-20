تيام: حب عائلتي للإمارات سر انتقالي إلى عجمان

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

أوضح المهاجم السنغالي مامي تيام أن انتقاله للعب في الإمارات يعود في الأساس لرغبته ورغبة عائلته الصغيرة للعيش في الإمارات، مشيراً إلى أن هذه الرغبة تولدت بعد مرافقة عائلته له في المباراة التي خاضها فريقه السابق الاستقلال الإيراني مع العين في دوري أبطال آسيا هذا العام، حيث أعجب وأفراد عائلته بالإمارات وقال تيام الذي وقع عقداً للاحتراف موسمين مع عجمان، إن العيش في الإمارات كان رغبة ملحة لعائلته وتوافقت تلك الرغبة معه بعد تجربة احترافيه لعب فيها مع أندية عالمية بحجم إنتر ميلان ويوفنتوس وإمبولي الإيطالية، بجانب اللعب في أندية زولت البلجيكي وباوك اليوناني.

وقال: زيارة واحدة لعائلتي كانت كفيلة لتشجيع أسرتي للاحتراف في الإمارات، والدفاع عن قميص عجمان وتوقيع عقد لموسمين وخوض تحدٍ جديد في مسيرتي الاحترافية، حدث ذلك حين رافقتني أسرتي في مارس الماضي إلى الإمارات لمواجهة العين في دوري أبطال آسيا، بخلاف السمعة الواسعة الانتشار للإمارات ومعالمها السياحية، بجانب التعايش والأمان الذي تحظى به أكثر من 200 جنسية تعيش على أرض الإمارات، جميعها عوامل استأثرت اهتمام عائلتي، التي شجعتني على قبول عرض عجمان وخوض تحدٍ جديد.

ورغم تألقي مع الاستقلال الإيراني وتسجيل 12 هدفاً في 13 مباراة، منها 7 أهداف في 6 مباريات في مسابقة دوري أبطال آسيا، إلا أن تشجيع العائلة والاحترافية العالية التي تعاملت بها إدارة نادي عجمان، التي أشكرها على وضع ثقتها بي، سهلت مهمة انتقالي عبر استثمار الشرط الجزائي في عقدي مع النادي الإيراني.