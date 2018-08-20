الوحدة يقدم محترفيه ليوناردو وحسين عباس

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

قدمت شركة الوحدة لكرة القدم، لاعبيها الجديدين المهاجم البرازيلي ليوناردو دا سيلفا قادماً من الأهلي السعودي، والظهير الأيسر حسين عباس من النصر، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد، أمس، بفندق الوحدة جراند ملينيوم، وقدم اللاعبين المدير الفني للفريق الروماني ريجيكامب، وعبدالله سالم الجنيبي عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي، وجاء التعاقد مع ليوناردو لمدة عامين، وثلاثة أعوام بالنسبة لحسين عباس، كما تنوي شركة الوحدة تقديم لاعبين جدد وأهم أبناء المواطنات، ومواليد الدولة، في مؤتمر صحفي يعقد لاحقاً.

معايير

ونقل عبدالله سالم تحيات سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة، وأحمد الرميثي رئيس شركة الوحدة لكرة القدم، ومرحباً باللاعبين الجديدين، ومتمنياً لهما موسماً مميزاً في ناديهما الجديد الوحدة، ومشيراً إلى أن شركة الوحدة لم تكن لديها الوقت الكافي لتقديم اللاعبين.

وذلك بسبب جريان المعسكر الخارجي بالنمسا، وعن معايير الاختيار، قال: إنها جاءت وفق رؤية الجهاز الفني وبعد متابعة دقيقة، وبناءً على المراكز التي يحتاجها الفريق، ونافياً أن يكون الوحدة قد اكتفى بالتعاقدات وإضافة لاعبين جدد سواء أجانب أو مواطنين، ووصف ذلك بأن كرة القدم متقدمة وإضافة أو خروج لاعبين أمر وارد.

ثقة

وبدوره قال المدير الفني ريجيكامب: إن ليوناردو وحسين عباس التحقا حديثاً بصفوف الفريق خلال المعسكر الخارجي، خصوصاً ليوناردو، حيث إنه انضم إلى جانب زملائه في المعسكر خلال اليومين الأخيرين، وسأعمل جاهداً من أجل اكتمال لياقته البدنية والانسجام بشكل سريع مع زملائه ونفس الحال بالنسبة لحسين عباس، وأنا واثق من قدراتهما في تخطي هذه المرحلة والتي قطعنا منها شوطاً كبيراً خلال الحصص التدريبية.

وأوضح ريجيكامب أن الوحدة عائلة واحدة، وأنه يذكر اللاعبين دائماً بهذا المبدأ فهم يد واحدة في المكسب والخسارة، وإنه سعيد بتجديد عقد إسماعيل مطر لمدة موسم واحد، كذلك سعيد بعودة المدافع حمدان الكمالي إلى مستواه الطبيعي، ومؤكداً أن الوحدة دائماً حاضر في قلب المنافسة، والجميع من جهاز فني وإداري ولاعبين يبذلون قصارى جهدهم، من أجل تقديم موسم مميز.