الأولمبي و«التنين».. موقعة الحسم اليوم

المصدر: باندونغ - سالم النقبي

يلتقي منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم في تمام الرابعة من عصر اليوم بتوقيت الإمارات نظيره المنتخب الصيني «التنين» في ختام مباريات المجموعة الثالثة ضمن مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية المقامة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وعلى ستاد جالات هاروبات بمدينة باندونغ يسعى الأبيض الأولمبي لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له المنافسة على انتزاع إحدى البطاقات المؤهلة إلى الدور الثاني من المسابقة. ويحتل منتخبنا الأولمبي ما قبل انطلاق مباريات الجولة الثالثة المركز الثالث بالمجموعة برصيد 3 نقاط، وبفارق المواجهات المباشرة مع المنتخب السوري الذي يحتل المركز الثاني بالرصيد نفسه من النقاط، فيما يتصدر المنتخب الصيني المجموعة برصيد 6 نقاط كاملة، ومنتخب تيمور بالمركز الأخير دون أي رصيد من النقاط.

وكان الأبيض قد خسر مباراته الأولى أمام سوريا بهدف دون رد قبل أن يحقق الفوز على تيمور الشرقية بأربعة أهداف مقابل هدف، حملت توقيع شاهين الدرمكي، وسالم سلطان، وزايد العامري (هدفان). وحرصت اللجنة المنظمة على أن تقام كل مباريات الجولة الثالثة لكل مجموعة بتوقيت واحد، حيث سيلتقي المنتخبان السوري وتيمور الشرقية في التوقيت ذاته لمباراة منتخبنا مع الصين.

ويتأهل إلى الدور الثاني من المسابقة صاحبا المركزين الأول والثاني، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث، وذلك حسب اللائحة المعتمدة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. واختتم منتخبنا تحضيراته للمباراة أمس، وركز الجهاز الفني على طريقة اللعب التي سيتبعها في مواجهة الغد بعد أن تابع ودرس أسلوب لعب المنتخب الصيني خلال مباراتيه الماضيتين سواء مع تيمور الشرقية أو سوريا.