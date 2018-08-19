استطلاع «البيان»: تقنية الواقع الافتراضي في الدوري فاشلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أجمع المشاركون في استطلاع البيان الأسبوعي أن تقنية الواقع الافتراضي «مشاهدة مباريات دوري الخليج العربي بنظارات 3D» فاشلة، وأن المبادرة لم تجد قبولاً لدى الجماهير لصعوبة تطبيقها وما تستلزمه من شراء نظارة خاصة يقارب سعرها 500 درهم.

ورأى 55% من المصوتين على الموقع الإلكتروني لصحيفة «البيان» أن التجربة فاشلة، بينما اعتبر 45% من المشاركين في الاستطلاع أن المبادرة ناجحة.

وكان رفض تقنية الواقع الافتراضي على موقع الصحيفة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بنسبة 69% حيث اعتبروها إجراءً فاشلاً لم يجد قبولاً لدى جماهير ملاعب دوري الخليج العربي، بينما رحب 31% بالمبادرة واعتبروها ناجحة.

ولم تختلف النتائج كثيراً على موقع البيان على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إذ اعتبر 60 من المشاركين في الاستطلاع أن مشاهدة مباريات دوري الخليج العربي بنظارات 3D فاشلة، وفي المقابل يرى 40% أن التجربة ناجحة.