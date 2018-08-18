«الأبيض» يختتم معسكر النمسا باختبار أندورا

المصدر: دبي - العوضي النمر

يختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم معسكره الخارجي في مدينة سالزبورغ النمساوية بتجربة ودية مساء اليوم أمام منتخب أندورا، المصنف 130 عالمياً، وسيمنح المدرب الإيطالي زاكيروني الفرصة أمام التشكيلة شبه الأساسية للمنتخب، بعد اكتمال الصفوف بانضمام لاعبي العين للمعسكر.

وعقب انتهاء المباراة ستعود بعثة الأبيض إلى البلاد غداً الأحد بعد انتهاء المعسكر الخارجي الأول الذي بدأ من أول أغسطس الجاري، في إطار عدد من التجمعات سيخوضها المنتخب تباعاً، استعداداً لكأس آسيا الإمارات 2019، حيث سيلعب منتخبنا ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات تايلند والهند والبحرين.

ويُعد معسكر سالزبروغ باكورة البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لنهائيات كأس آسيا، حيث يُقام معسكره الخارجي الثاني انطلاقاً من الأول حتى 12 سبتمبر المقبل، يتخلله مباراتان وديتان أمام ترينداد وتوباغو يوم 6 سبتمبر ولاوس يوم 11 سبتمبر.

فيما سيخوض معسكره الخارجي الثالث من 6 حتى 16 أكتوبر المقبل يتخلله لعب مباراتين وديتين أمام هندوراس يوم 11 أكتوبر وفنزويلا يوم 16 أكتوبر، وفي شهر نوفمبر يُقيم معسكراً داخلياً بالإمارات بدءاً من 6 إلى 20 نوفمبر يعقبه معسكر آخر للفترة من 15 إلى 31 ديسمبر، وستقام خلال المعسكرين مباريات ودية سيتم الإعلان عنها لاحقاً.