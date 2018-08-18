يومان راحة للعين قبل الإعداد للسوبر

المصدر: العين - البيان الرياضي

وصلت فجر أمس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين إلى الدولة، على متن طائرة خاصة، عبر مطار العين الدولي، وذلك بعد أن أكمل «الزعيم» مرحلة الإعداد الخارجي، التي استغرقت نحو الـ35 يوماً، خلال الفترة من الـ13 من شهر يوليو الماضي وحتى الـ17 من أغسطس الجاري بسلوفينيا وكرواتيا.

وخاض العين في معسكره الخارجي ست مباريات أربع منها ودية، بالإضافة إلى مواجهتي وفاق سطيف الرسميتين واللتين استضافهما ملعب نادي دينامو زغرب الرسمي ماكسمير، ضمن ذهاب وإياب دور الـ32 من مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال، وكان العين قد خسر في الأولى أمام الفريق الجزائري بهدفين مقابل واحد، قبل أن يحقق الفوز بهدف نظيف في الإياب، وبرغم التعادل الإيجابي في المحصلة النهائية لنتيجتي المباراتين، إلا أن التأهل كان من نصيب «النسر الأسود» وفقاً للائحة المسابقة، والتي تمنح الأفضلية في تسجيل الأهداف للضيوف على مرمى صاحب الأرض.

خسارة مباراتين

وخسر العين أول مباراتين وديتين خاضهما بالمعسكر أمام فريقي إنتر زابرستش وفارازين الكرواتيين، بنتيجتي 0-3 و1-2 على التوالي، وكان التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 عنواناً لآخر مباراتين للعين في المعسكر أمام كوبر السلوفيني وجوريكا الكرواتي.

وكان خط هجوم «البنفسج» قد أحرز في مواجهاته الست بالمعسكر الخارجي 7 أهداف، حملت توقيع اللاعبين إبراهيم دياكيه «4 أهداف»، وهدف لكل من البرازيلي كايو لوكاس والدولي السويدي ماركوس بيرغ والسوري حمزة فايز محناية، في حين استقبلت شباك العين 11 هدفاً.

التزام وجدية

وبدوره امتدح عصام عبدالله، إداري فريق العين، التزام وجدية جميع اللاعبين خلال مرحلة الإعداد الخارجي، مؤكداً: «تم تنفيذ برامج المعسكر وفقاً للخطة المرسومة من الجهاز الفني بقيادة الكرواتي زوران ماميتش، وخاض الفريق مواجهات قوية أمام فرق كرواتية وسلوفينية إلى جانب مباراتي وفاق سطيف الجزائري ضمن كأس العرب للأندية الأبطال وخرجنا منها بالمكاسب المرجوة».

وزاد: اختتم العين المعسكر بمواجهة جوريكا المنتمي للدوري الكرواتي الممتاز، وحرص المدرب على منح الفرصة لجميع عناصر الفريق بمن فيهم سعد خميس وجمال معروف اللذان انضما مؤخراً لقائمة الفريق، بينما أشرك زوران ماميتش، اللاعب محمد عبدالرحمن في المباراتين الأخيرتين منذ البداية، وفي اعتقادي أن الجهاز الفني حقق أهدافه المرجوة من المعسكر.

وأكمل عصام: وقف مدرب الفريق على الإمكانيات الحقيقية لكافة اللاعبين، الذين استدعاهم إلى المعسكر من المواليد والمقيمين بالدولة.