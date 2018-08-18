الوحدة يلتقي شباب الأهلي ـ دبي استعداداً للكأس

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

يلتقي فريق الكرة بنادي الوحدة شباب الأهلي دبي، في السابعة و20 دقيقة مساء اليوم على ملعب الأخير، في مباراة ودية تعتبر بمثابة تحضير أخير للعنابي بعد ختام معسكره الإعدادي للموسم الجديد في النمسا، ويواصل الوحدة بطل كأسي الخليج العربي والسوبر للموسم الماضي تحضيراته لخوض السوبر أمام العين، حامل لقبي الدوري وكأس رئيس الدولة، على استاد السلام بالعاصمة المصرية القاهرة 25 أغسطس الجاري.

وكان العنابي قد باشر تدريباته قبل أيام بقيادة المدير الفني الروماني ريجيكامب، لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة، وتعتبر مواجهة شباب الأهلي دبي مفيدة للعنابي من الناحية الفنية والبدنية، وهي استكمال للمباريات الودية التي خاضها في معسكره الإعدادي للموسم الجديد في النمسا.

أهمية الكأس

من جانبه أكد فهد مسعود إداري فريق الوحدة أهمية كأس سوبر الخليج العربي، وأن فريقه يسعى إلى التتويج بها، استكمالاً لبطولتي كأس الخليج والسوبر التي أحرزهما الموسم الماضي، مشيراً إلى أن العين فريق كبير، ونتوقع أن تكون مواجهة قوية ومثيرة يستمتع بها الجماهير، خصوصاً أن الفريقين لم يلتقيا منذ وقت طويل في بداية موسم، وأن مواجهة «الزعيم» في بداية الموسم أمر إيجابي للغاية، متمنياً أن تخرج البطولة بأحسن حال في مصر البلد الشقيق.

وأوضح إداري الوحدة أن جاهزية الفريق لن تصل إلى الدرجة المنشودة من جانب الجهاز الفني، وأن الفريق سوف يفتقد لاعبي المنتخب الأولمبي، عدا محمد عبد الباسط، في المقابل استوفى الفريق الأجانب الأربعة بالتعاقد مع البرازيلي ليوناردو دا سيلفا، ونأمل أن يشكل الأخير إضافة، ويعوض النقص الذي ربما يصادف الفريق الناتج عن استدعاء لاعبي الفريق الدوليين.