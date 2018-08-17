الأبيض «الأولمبي» يُنعش آماله برباعية أمام تيمور الشرقية

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

تغلب منتخبنا الأولمبي لكرة القدم على نظيره منتخب تيمور الشرقية بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جرت أمس على استاد جالاك هاروبات ضمن الجولة الثانية لمسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية المقامة في إندونيسيا لحساب المجموعة الثالثة.

خاض منتخبنا المباراة بتشكيلة ضمَّت محمد حسن الشامسي في حراسة المرمى، وللدفاع أحمد راشد وسالم سلطان وإسماعيل خالد وراشد عمر، وفي الوسط محمد العطاس وشاهين الدرمكي وجاسم يعقوب ومحمد خلفان، وفي خط الهجوم الثنائي زايد العامري وأحمد الهاشمي.

وأجرى مدرب منتخبنا سكورزا 3 تبديلات، حيث أشرك حسين عبدالله وعلي عيد وعبدالله غانم، بدلاً من جاسم يعقوب وأحمد الهاشمي ومحمد خلفان.

وسجل أهداف منتخبنا شاهين الدرمكي في الدقيقة «2»، وسالم سلطان في الدقيقة «10»، وزايد العامري (هدفين) في الدقيقتين «19» و«61»، فيما سجل هدف منتخب تيمور الشرقية اللاعب روفينهو فالتر في الدقيقة «87».

ورفع منتخبنا رصيده إلى 3 نقاط من مباراتين بعد أن خسر مباراته الأولى أمام نظيره السوري بهدف دون مقابل، فيما يستعد لمواجهة منتخب الصين يوم الإثنين المقبل في ختام مباريات المجموعة الثالثة.

أدار المباراة طاقم تحكيم مكوَّن من كابيروف ناسريلو (ساحة) من طاجكستان، ومواطنه بورييف أكمل (مساعد أول)، ومنير أحمد من بنغلاديش (مساعد ثانٍ)، وإبراهيم أحمد من الأردن (حكماً رابعاً)، وأونج تون من ماليزيا (مراقباً للمباراة).