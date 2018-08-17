الوحدة يسبق العين إلى «السوبر» في القاهرة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

انتهت لجنة دوري المحترفين من وضع اللمسات الأخيرة لمباراة كأس سوبر الخليج العربي، التي ستجمع العين والوحدة في 25 الجاري باستاد السلام بالقاهرة. وتقرر أن تغادر بعثة الوحدة في 16:55 مساء الأربعاء المقبل، على أن تغادر بعثة العين بعد خمسين دقيقة من منتصف ليلة الخميس 23 الجاري من مطار أبوظبي.

وعلى الصعيد الفني، سيكون العين في يسار المنصة باعتباره بطل دوري الخليج العربي للموسم الماضي ثم الوحدة يمينها.

هذا وتقرر أن يقام التدريب الرسمي للفريقين على استاد المباراة في 24 الجاري ولمدة ساعة كاملة، حيث سيتدرب فريق الوحدة في السادسة والنصف، يليه فريق العين في 19:45 مساء.

سيظهر العين في مباراة السوبر مرتدياً الطقم البنفسجي كاملاً، أما الوحدة فسيرتدي الطقم الأبيض كاملاً . وفي حال انتهاء المباراة بالتعادل سيتم تحديد الفائز من خلال ركلات الجزاء مباشرة. كما أعلنت "المحترفين" عن تكفلها بتوفير جميع تذاكر الدرجتين الثانية والثالثة المقدرة بـ 8000 تذكرة لكل نادٍ.