العين والوحدة يدخلان أجواء السوبر

المصدر: أبوظبي - محمد محسن ــ متابعة - طلحة عبدالله

دخل فريقا العين والوحدة أجواء مباراة سوبر الخليج العربي، والتي ستقام على ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة 25 أغسطس الجاري.

ودشن «العنابي» الحصة التدريبية الأولى أمس في أبوظبي، وافتقد الفريق خلال الحصة التدريبية إلى خدمات اللاعب محمد برغش لالتحاقه بمعسكر المنتخب الأول، و5 لاعبين مع المنتخب الأولمبي، كما انضم إلى تدريبات الفريق المحترف الرابع البرازيلي ليوناردو دا سيلفا، بالإضافة إلى حسين عباس الظهير الأيسر، ويسعى الجهاز الفني بقيادة الروماني ريجيكامب، إلى دمجهما ورفع معدلات الجاهزية لديهم، خصوصاً أنهما انضما حديثاً إلى صفوف الوحدة.

ومن المقرر أن يلتقي الوحدة بشباب أهلي دبي بعد غد السبت في مباراة ودية تقام على ملعب الأخير، في السابعة و 20 دقيقة.

ومن المقرر أن تعود إلى الدولة فجر الغد بعثة فريق نادي العين لكرة القدم بعد معسكر خارجي في كرواتيا وسلوفيينا امتد نحو شهر خاض خلاله الفريق عدداً من التجارب الودية مع فرق كرواتية وسلوفينية كانت آخرها مساء أول من أمس، أمام فريق جوريكا الكرواتي والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، وسجل هدفي العين كل من دياكي واللاعب حمزة، وسيخلد الفريق عقب عودته لراحة يومين قبل أن يستأنف تحضيراته الميدانية على ملعبه باستاد خليفة دون أن يجرى تجارب ودية إضافية، على أن يغادر بعد عيد الأضحى المبارك مباشرة إلى مصر تأهباً للمواجهة المرتقبة التي تجمعه بغريمه الوحدة على كأس السوبر الإماراتي المقرر إقامته بملعب استاد السلام بالقاهرة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.