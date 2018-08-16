الأبيض «الأولمبي» وتيمورالشرقية.. موقعة التعويض

المصدر: جاكرتا - سالم النقبي

يلتقي منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم في تمام الساعة ( الواحدة ظهراً بتوقيت الإمارات) اليوم نظيره منتخب تيمور الشرقية في ثاني مواجهات الأبيض بمسابقة كرة القدم لدورة الألعاب الآسيوية المقامة حالياً في إندونيسيا لحساب المجموعة الثالثة التي تضم كذلك منتخبي سوريا والصين.

ويدخل الأبيض الأولمبي مواجهة اليوم التي ستقام باستاد جالاك هاروبات في مدينة باندونغ بشعار الفوز والعودة إلى المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى الدور الثاني من المسابقة بعد خسارته أمام سوريا أمس في أولى المواجهات بهدف دون مقابل أحرزه المهاجم السوري عبد الرحمن بركات في الدقيقة «53» من زمن المباراة بضربة رأسية

وخاض الأبيض مباراة سوريا بتشكيلة ضمت محمد حسن الشامسي في حراسة المرمى، وأحمد راشد، وسالم سلطان، وعبدالله النوبي، وخالد إبراهيم، وماجد سرور، وشاهين الدرمكي، ومحمد العطاس، وجاسم يعقوب، ومحمد خلفان، وعلي عيد.

وأجرى مدرب منتخبنا سكورزا 3 تبديلات بالشوط الثاني، حيث أشرك إسماعيل خالد، وزايد العامري، وحسين عبدالله، بدلاً من عبدالله النوبي، ومحمد العطاس، وعلي عيد.

سكورزا

وقال مدرب منتخبنا الأولمبي سكورزا خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد نهاية المباراة، إن الأبيض قدم أداءً جيداً، وكان مسيطراً على اللعب أغلب أوقات المباراة وسنحت للمهاجمين العديد من الفرص التي لم تستغل، فيما استطاع المنتخب السوري من فرصتين تسجيل هدف المباراة الوحيد.

وأضاف سكورزا أن مواجهة اليوم تعتبر في غاية الأهمية بالنسبة للأبيض، حيث يجب علينا تحقيق الفوز من أجل المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى الدور الثاني، مؤكداً ثقته باللاعبين على الظهور بمستوى أفضل من المباراة الماضية وتحقيق النتيجة الإيجابية.

ضغط المباريات

وتحدث سكورزا عن مسألة ضغط المباريات وعدم وجود فترة كافية لالتقاط الأنفاس، حيث أوضح أن الجهاز الفني يعلم هذا الأمر جيداً، وعليه تم تجهيز اللاعبين خلال التجمعات الماضية وتعويدهم على هذا الأمر الذي ينطبق على كل المنتخبات المشاركة.

وعن مستوى منتخب تيمور الشرقية الذي خسر مباراته الأولى أمام الصين بستة أهداف نظيفة ذكر سكورزا أن لكل مباراة ظروفها، وخسارة تيمور الشرقية بنتيجة كبيرة لا يعني أن الأمور ستكون سهلة غداً، إذ يجب علينا التعامل مع المباراة بكل جدية ورغبة وحماس من أجل تحقيق الفوز وانتزاع النقاط الثلاث من أجل الإبقاء على حظوظنا قبل المباراة الأخيرة أمام الصين يوم الاثنين المقبل.

وعد بالفوز

من جهته ذكر مهاجم منتخبنا الأولمبي علي عيد أن زملاءه اللاعبين تعاهدوا على تقديم مستوى أفضل من المستوى الذي ظهروا عليه أمام سوريا، وتعويض الخسارة والعودة من جديد إلى سكة الانتصارات، مشيراً إلى أن مواجهة تيمور الشرقية هي فرصة لإعادة الثقة لأنفسنا، خاصة أننا لم نحقق الفوز في آخر ثلاث مواجهات سواء ودية أو رسمية.

واختتم الأبيض الأولمبي تحضيراته لمباراة الغد بأداء حصة تدريبية على أحد الملاعب الفرعية بمدنية باندونغ تحت قيادة المدرب سكورزا وجهازه المساعد بمشاركة كل اللاعبين.

شهد التدريبات عبد المحسن الدوسري، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، وهشام الزرعوني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس البعثة، ومحمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، إلى جانب مترف الشامسي، مشرف المنتخب، وجمال بوهندي، مدير المنتخب، وعدد من أعضاء الوفد الرسمي لبعثة الإمارات.