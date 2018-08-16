الظفرة يخسر أمام أنغلوشتات الألماني

المصدر: متابعة - محمد محسن

خسر الفريق الأول بنادي الظفرة مباراته أمام فريق أنغلوشتات الألماني بهدف مقابل هدفين، أول من أمس، بمدينة باد قونق الألماني في ثالث تجارب الفريق الإعدادية ضمن معسكره الفريق الخارجي بألمانيا.

الظفرة فرض سيطرته على الشوط الأول من اللقاء، واستطاع التقدم وإنهاء الشوط بهدف في الدقيقة 37 أحرزه مهاجم الفريق البرتغالي هيلد، مع بداية الشوط الثاني عاد فريق أنغلوشتات الألماني للمباراة بهدف في الدقيقة 45 من ضربة جزاء.في الشوط الثاني تراجع أداء الظفرة بعض الشيء مع التغييرات المتتالية في تشكيلة الفريق ليتمكن أنغلوشتات من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 39 من الشوط الثاني بضربة جزاء لتنتهي المباراة بخسارة الظفرة بهدف مقابل هدفين.