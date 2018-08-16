الجماهير وقود «الزعيم» في مونديال الأندية «الإمارات 2018»

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

يستعد نادي العين الإماراتي لدخول منافسات بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018، ويعتقد كبار المسؤولين واللاعبون في نادي العين أن مشجعي «الزعيم» سيلعبون دوراً مهماً في مساعدة حامل لقب دوري الخليج العربي على بلوغ المراحل المتقدمة من البطولة التي تقام في شهر ديسمبر.

وشددت إدارة نادي العين ولاعبوه على أهمية عاملي الأرض والجمهور والأفضلية التي تمنحها للفريق، إذ من المقرر أن يخوض النادي العين الإماراتي المضيف للبطولة مواجهات رفيعة المستوى ضد الأندية حاملة الألقاب القارية وستتوزع مباريات البطولة على مدينتي أبوظبي والعين في الفترة من 12 - 22 ديسمبر 2018.

وقال غانم مبارك الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم: «ستشهد البطولة مشاركة أندية عالمية رفيعة المستوى للتنافس على اللقب، ومن جهتنا سنتكاتف معاً لنقدم مستوانا الفني المعهود الذي مكننا من إحراز الثنائية هذا الموسم، ليتمكن العالم بأسره من مشاهدة أداء أبناء الصحراء الرائع.

ويتميز جمهور نادي العين والمشجعون في الإمارات إجمالاً بعشقهم للرياضة ولكرة القدم التي تقدمها أنديتهم، وأعلم أنهم يتطلعون لانطلاق منافسات البطولة في 12 ديسمبر بفارغ الصبر، والتي ستشكل فيها ميزة الأرض والدعم الجماهيري عاملاً رئيسياً لتحقيق آمالنا بإحراز النجاح».

ثقة

وأكدّ مدرب نادي العين زوران ماميتش: تعتبر مشاهدة هؤلاء اللاعبين العالميين مباشرةً على أرض الميدان أمراً مميزاً بالنسبة لجماهير وعشاق كرة القدم في الإمارات العربية المتحدة، إلا أننا ندرك تماماً أن جمهورنا الوفي سيقوم بتهيئة أجواء حماسية رائعة من شأنها تحفيز لاعبينا للتفوق على أنفسهم وتقديم أفضل أداء ممكن.