عجمان تستضيف البطولة الخليجية لأكاديميات كرة القدم

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

تستضيف إمارة عجمان في الفترة بين 25 و31 أغسطس الحالي بطولة أكاديميات كرة القدم الخليجية للعام الثالث على التوالي، تحت إشراف وتنظيم مركز كواترو الرياضي، بالتعاون مع دائرة التنمية السياحية بعجمان والهيئة العامة للرياضة بمشاركة 6 فرق، وتم الإعلان عن كل تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المنظمة أول من أمس في مبنى الزوراء الرئيسي بمنطقة الزوراء في عجمان، بحضور أحمد الرئيسي نائب المدير التنفيذي لمركز كواترو، وعبد الرسول عبد الله رئيس اللجنة المنظمة وإبراهيم محمد المري مدير إدارة التراخيص والمعايير السياحية في دائرة التنمية السياحية بعجمان، وعمر خلف ممثلاً عن الهيئة العامة للرياضة وإبراهيم الشحي رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في بلدية عجمان ووكيل اللاعبين حمد الدوسري.

ونقل أحمد الرئيسي في بداية كلمته تحيات الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، مشيراً للدعم المقدر للبطولة من دائرة التنمية السياحية ومركز كواترو الرياضي .

وكشف عبد الرسول عبد الله رئيس اللجنة المنظمة عن الترتيبات التي قامت بها اللجنة المنظمة قبل شهرين، وقال: إن البطولة أشبه بتجمع خليجي يحتاج إليه هؤلاء اللاعبون الصغار للتعود على التنافس الخارجي منذ سن مبكرة.

مبادرة رائعة من الياسي

وأعلن وكيل اللاعبين حمد الدوسري عن مبادرة رائعة من لاعب فريق النصر أحمد إبراهيم الياسي بتقديم دعم مقدر للبطولة، وقال: إن الياسي بادر بدعم البطولة في إطار مبادرات عديدة يقوم بها في الجانب الخيري والإنساني، حيث إنه يعتبر تشجيع مثل هذه البطولات على مستوى المراحل السنية، جزءاً من واجبات نجوم كرة القدم، وقال الدوسري: إن تنظيم بطولات بهذا المستوى على المستوى الخليجي، فيه نقلة نوعية تساعد اللاعبين في عمر مبكر.