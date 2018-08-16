محترفو مسافي يهزمون رديف الصقور

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

خسر رديف فريق الإمارات الأول لكرة القدم، تجربته الودية أمام فريق مسافي الأول بنتيجة 1- 2 أول من أمس، على ملعب الشهيد طارق الشحي بنادي الإمارات، ضمن تحضيرات الفريقين لدوري الرديف، ودوري الدرجة الأولى.

لعب رديف الصقور بتشكيلة ضمت حمدان الحوسني لحراسة المرمى، ومايد درويش وإبراهيم علي ومشعل جاسم وسيف الدرع للدفاع، وأحمد الدرع ومحمد عبدالعزيز وعبدالله النعيمي وإبراهيم صنقور وحميد زويد للوسط، وسلطان عوض للهجوم.

ويضم الجهازين الإداري والفني للصقور، يوسف الدبل مديراً، وبدر الإدريسي مدرباً، وقيس مدرباً لحراس المرمى، وسوبير طبيباً. وذكر الإدريسي أن اللعب أمام فريق مسافي الأول بنجومه المحترفين، مثل فرصة للجهاز الفني، للوقوف على مستوى أكثر من لاعب انضموا حديثاً لقائمة رديف الصقور.