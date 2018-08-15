فيكيو في طريقه إلى شباب الأهلي دبي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

اقترب نادي شباب الأهلي دبي، من التعاقد مع الأرجنتيني إيمليانو فيكيو، لاعب نادي سانتوس البرازيلي، على سبيل الإعارة، مقابل مليوني دولار لمدة موسم واحد، مع إمكانية شراء عقد اللاعب، عقب نهاية فترة الإعارة.

ينتظر وصول فيكيو خلال الأيام المقبلة إلى دبي، لإتمام إجراءات التعاقد، وليكمل شباب الأهلي دبي، رباعي لاعبيه الأجانب للموسم الرياضي المقبل 2018-2019، إلى جانب مواطنه ماورو دياز، والأكوادوري جيمي ايوفي، والبرازيلي لوفانور. سبق أن لعب إيمليانو فيكيو (29 عاماً)، 20 مباراة مع سانتوس أحرز خلالها هدفاً واحداً، وخرج مؤخراً من حسابات كوكا مدرب سانتوس، بعد الموافقة على إعارته.