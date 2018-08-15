10 ملايين مشاهدة لدوري الخليج العربي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كشفت لجنة دوري المحترفين ظهر أمس أن دورينا حقق عشرة ملايين مشاهدة الموسم الماضي عبر القنوات التلفزيونية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بالمديرين التنفيذيين للأندية 14 المحترفة استعداداً للموسم الجديد وذلك بمقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بدبي.

وتطرق الاجتماع لمشاريع البث عبر تقنية الواقع الافتراضي التي أطلقتها اللجنة بالتعاون مع اتصالات في الموسم الماضي كأول دوري في العالم ينقل مباراة مباشرة بهذه التقنية ونظام الرصد الحراري والدعم الفني لتقنية حكم الفيديو المساعد، الملخصات الإخبارية بالتعاون مع شبكة SNTV والتي حققت ما يزيد على 142 مليون مشاهدة في 38 دولة، قناة يوتيوب الرسمية للجنة دوري المحترفين وحقوق البث الرقمي.

وتم استعراض مستجدات نظام التذاكر الإلكترونية للمباريات، حيث تم تقديم مقترح للأندية بخدمات تسويقية جديدة من شأنها رفع مبيعات التذاكر.