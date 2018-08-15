«العميد» يخسر آخر تجاربه ويعود إلى دبي

المصدر: متابعة - علي الظاهري

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر إلى دبي اليوم، بعد انتهاء معسكر الإعداد الخارجي في هولندا. وخسر «العميد» آخر تجاربه أمام التعاون السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية الخامسة التي أقيمت مساء أمس.

سجل هدف النصر اللاعب محمد الجسمي، بينما سجل أهداف التعاون عبدالمجيد السواط وتاوامبا وربيع سفياني. وشهدت المباراة المشاركة الأولى لحبيب الفردان بعد أن دفع المدرب الصربي ايفان يوفانوفيتش باللاعب في الشوط الثاني بدلاً من محمد عايض. وتصل بعثة العميد اليوم بعد معسكر ناجح خاض خلاله الفريق 5 مباريات ودية.