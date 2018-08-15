5 تحديات تواجه شباب الأهلي دبي في الموسم الجديد

المصدر: دبي - العوضي النمر

يواجه شباب الأهلي دبي 5 تحديات في الموسم الكروي الجديد، الأول العودة القوية للمنافسة على الصدارة بعد أن احتل الفريق المركز الخامس الموسم الماضي بفارق 22 نقطة عن المتصدر والفائز باللقب، والثاني هو النجاح في التعاقد مع لاعب أجنبي رابع يشكل الإضافة إلى التشكيلة الحالية للفريق ، أما التحدي الثالث الذي يواجهه الفريق فهو إثبات نجاح الأسلوب التحضيري بعد تخفيض الجرعات التدريبية قبيل بداية الموسم تفاديا للإرهاق ، والتحدي الرابع هو سعي مدرب الفريق الجديد التشيلي خوسيه سييرا للحفاظ على الاستقرار الذي يعيشه الفريق ، أمام التحدي الأخير فهو التأكيد على الاستفادة من المعسكر الخارجي ، وأن قلعة شباب الأهلي دبي لا تتأثر بغياب أي لاعب ابتعد عن الفريق خلال الفترة الماضية.

1 المهمة الأولى التي تواجه شباب الأهلي دبي في الموسم الجديد، هي العودة إلى منصات التتويج واستعادة اللقب الذي ابتعد عن خزائن الفريق في الموسمين الماضيين، ويعد شباب الأهلي دبي نفسه بقوة من أجل التتويج في نهاية هذا الموسم، وهو ما يفتح له باب العودة إلى الأندية أبطال الدوري الآسيوي، تلك البطولة التي يسعى الفريق بقوة من أجل الحصول عليها في المستقبل القريب.

2 يفاضل نادي شباب الأهلي دبي بين عدة لاعبين على مستوى عالٍ، قدمهم مجموعة من الوكلاء لإدارة النادي، لاختيار اللاعب الأجنبي الرابع، تمهيداً لقيده لتكتمل قائمة الفريق الأول من اللاعبين الأجانب، التي تضم الأرجنتيني دياز، والإكوادوري إيوفي، إلى جانب البرازيلي لوفانور المستمر مع الفريق، وتسعى إدارة النادي إلى غلق ملف اللاعبين الأجانب من أجل توفير مزيد من الاستقرار للفريق قبل انطلاقة منافسات الموسم الكروي الجديد.

3 من أجل الاستعداد لموسم طويل، ومرهق، عمد الجهاز الفني للفريق إلى تخفيف الجرعات التدريبية في الفترة التي تسبق انطلاقة الدوري، وتقرر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين خلال الأيام المقبلة، الأولى يوم 27 من أغسطس الجاري أمام رديف شباب الأهلي دبي، والثانية يوم 30 من الشهر نفسه أمام مسافي، ويهدف الجهاز الفني إلى اختيار مباريات متوسطة المستوى كنوع من تخفيف الحمل عن اللاعبين قبل ملاقاة الوحدة بكأس الخليج العربي، وفي الوقت نفسه للاطمئنان على جاهزيتهم البدنية والفنية والاستقرار على التشكيلة النهاية التي سيخوض بها المنافسات.

4 كما يواجه الفريق تحدي المحافظة على الاستقرار الذي يعيشه حالياً، ويتميز شباب الأهلي دبي بالاستقرار الفني والمعنوي بعد أن تم الاستقرار على قائمة الفريق، وكشف معسكر الفريق في إسبانيا عن زيادة التجانس بين اللاعبين، واستقرار ملامح التشكيلة في ذهن المدرب التشيلي خوسيه سييرا ، كما أن وجود الجهاز الإداري الذي يتمتع أعضاؤه بخبرات كبيرة، يعزز من الاستقرار بالفريق خاصة أنهم جميعاً يتميزون بخبرة كبيرة، اكتسبوها من العمل الكروي طوال السنوات الماضية.

5 التحدي الخامس الذي يواجهه الجهاز الفني واللاعبون هو إثبات استفادتهم بشكل كامل من الفترة التحضيرية، وكان فريق شباب الأهلي دبي قد قضى فترة إعداد طيبة في إسبانيا، خاض خلالها 4 مباريات ودية، تعادل أمام إيخيدو بهدف، وسجل للفريق لوفانور، وانهزم من نيوكاسل بهدفين مقابل هدف، سجله عادل وجدان، وكذلك من فياريال «ب» بهدفين مقابل هدف سجله لوفانور، فاز على بنغالور بخمسة أهداف، وشهد المعسكر تألقاً لافتاً للمحترف لوفانور الذي ظهر بمستوى متميز جعل جمهور الفريق يتفاءل بالموسم الجديد، حيث يطمح الجمهور أن ينافس الفريق على صدارة دوري الخليج العربي.