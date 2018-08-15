الوحدة .. إعداد مثالي في معسكر النمسا

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

وصلت بعثة فريق الكرة بنادي الوحدة، صباح أمس، بعدما اختتمت معسكراً ناجحاً في النمسا امتد لـ 30 يوماً، وقد تناوب وصول البعثة إلى أبوظبي على ثلاث دفاعات كان آخرها أمس، مع منح بعض اللاعبين الأجانب إجازة ليومين لزيارة أسرهم، وسيدشن الفريق الحصة التدريبية الأولى له اليوم بعدما حصل على راحة لمدة يوم واحد. ويبدأ «العنابي» المرحلة الإعدادية، ويكثف من استعداداته لخوض مباراة السوبر والتي تجمعه بالعين 25 أغسطس الجاري على ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، وستجمع مباراة ودية بين الوحدة وشباب الأهلي دبي 18 أغسطس الجاري، حسبما أفاد عبدالباسط الحمادي مدير الفريق.

نجاح

ووصف عبدالباسط الحمادي المعسكر التدريبي في النمسا بالنجاح، وهناك رضاء تام من الجهازين الفني والإداري عن هذه المرحلة التي ضمت تدريبات بدنية وتكتيكية عالية المستوى، بالإضافة إلى خوض مباريات ودية أبرزها مع الاتحاد والوحدة السعوديين، وأودينيزي الإيطالي للموسم الثاني على التوالي، ومشيراً إلى أن هذه الوديات مكّنت الجهاز الفني من التعرف إلى نقاط القوة والضعف في الفريق، ولا شك أن الأجواء كانت جاذبة في النمسا من حيث اعتدال الطقس، وتوافر مقومات المعسكر الناجح.

تشديد

وشدد مدير فريق الوحدة على أهمية مراعاة النظر في إقامة مباراة سوبر الخليج العربي، خارج الدولة، حيث إن هناك صعوبات تقع على الجماهير، من حيث التواجد، وأبرزها ارتفاع تذاكر الطيران، والحصول مكان إقامة بأسعار مناسبة، ومؤكداً أن مباراة تجمع قطبي الكرة الإماراتية العين والوحدة خارج الدولة، يحرم الكثير من الجماهير لمتابعة القمة المرتقبة.

وطالب الحمادي جماهير الوحدة بتخطي هذه الصعوبات، وإبداء التفاعل وردة الفعل اللازمة للتواجد خلف فريقهم في القاهرة ومؤازرته في هذه القمة الكروية، ومؤكداً أن هذه المباراة هي افتتاح للموسم الجديد وإعداد قوي قبل انطلاق منافسات دوري الخليج العربي.