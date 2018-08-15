«النواخذة» يختتم معسكر ألمانيا بتخطي نورنبيرغ

المصدر: متابعة - علي الظاهري

عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نادي دبا الفجيرة إلى الدولة بعد إسدال الستار على معسكر الإعداد الخارجي في ألمانيا. واختتم «النواخذة» المعسكر الخارجي بفوز أخير على فريق نورنبيرغ الألماني بهدفين مقابل هدف.

وخاض دبا الفجيرة في معسكره 4 مباريات ودية خسر الأولى بهدفين من دون مقابل أمام فريق إنتر لايبزيغ الألماني 0-2، وفاز في المباراة الودية الثانية على فريق جان ريغنزبورغ الألماني بهدفين مقابل هدف، وفاز على فريق دبا الحصن بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة ودية في التجربة الثالثة ليواصل انتصاراته في آخر تجاربه أمام نورنبيرج.

وكانت بعثة «النواخذة» غادرت إلى مدينة نورنبيرج الألمانية يوليو الماضي لإقامة معسكر الإعداد الخارجي الذي استمر لأكثر من 20 يوماً استعداداً لدوري الخليج العربي تحت قيادة المدرب البرازيلي باولو كاميلي، وضمت البعثة 30 لاعباً، أبرزهم الرباعي الأجنبي البرازيلي جوليهرام شيتيني، والمغربي يحيى جبران، إلى جانب الثنائي إدريس فتوحي، والأردني ياسين البخيت.

وحرص الجهاز الفني خلال التجارب الودية السابقة على الدفع بأكثر من تشكيلة سعياً للوصول إلى القائمة النهائية التي سيخوض بها الفريق مباريات الكروي الجديد، خاصة في بطولة دوري الخليج العربي حيث تنتظر «النواخذة» بداية صعبة في انطلاقة الدوري أمام الوصل على استاد زعبيل في دبي.

ولن يكتفي دبا الفجيرة بالاستعداد عبر التجارب السابقة في معسكر ألمانيا، وإنما حرص الجهاز الفني على البحث عن مباراة ودية أخرى ستكون يوم الأحد المقبل أمام الشارقة. ومن المقرر أن يحصل اللاعبون على راحة لمدة لا تقل عن 48 ساعة قبل استئناف التدريبات على ملعبه.