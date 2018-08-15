عجمان.. تشكيلتان للمرة السادسة

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

شهدت التجربة السادسة لعجمان استعداداً للموسم الكروي الجديد، أمام ضيفه الذيد أحد أندية الدرجة الأولى، مساء أول من أمس، الظهور الأول للمحترف السنغالي مامي تيام الذي أشركه المدير الفني أيمن الرمادي في الشوط الثاني بعد مشاركته في تدريبين مع الفريق «السبت والأحد»، ورغم محدودية إعداده مع الفريق، ظهر تيام بمستوى بدني جيد خلال الـ 45 دقيقة التي شارك فيها، وتحرك بفعالية في خط الهجوم.

وركز المدير الفني أيمن الرمادي على إشراك أكبر عدد من اللاعبين وواصل نهجه في خوض تجربة الذيد بتشكيلتين مختلفتين على مدار الشوطين أسوة بما حدث في 5 تجارب خاضها الفريق في معسكره الخارجي بالمجر، وقلل هذا النهج من إرهاق اللاعبين في ظل الطقس الحار والرطب، ومنح الفرصة في نفس الوقت للجهاز الفني لرفع جاهزية جميع اللاعبين، على أمل تثبيت التشكيلة خلال الأيام القليلة المقبلة.

تشابه

وتشابه المستوى والنتيجة بالنسبة للتشكيلتين اللتين خاضتا المباراة حيث أنهى عجمان الشوط الأول متقدما على الذيد بهدف اللاعب الشاب وليد خالد، وهي نفس النتيجة التي تقدم بها التشكيل الآخر لعجمان في الشوط الثاني بهدف البرازيلي فاندر فييرا من ركلة جزاء، وكان الاختلاف بين التشكيلتين في خوض الفريق «البرتقالي» للشوط الأول بمحترف أجنبي وحيد هو النيجيري ستانلي الذي أراحه الجهاز الفني في الشوط الثاني مع بقية لاعبي الشوط الأول، فيما شارك 3 أجانب في الشوط الثاني هم المغربي عادل هرماش والبرازيلي فاندر فييرا والسنغالي تيام.

وتابع المباراة مجلس إدارة عجمان ممثلاً في عبد الله الظاهري أمين السر العام ومشرف الفريق، والدكتور محمد جبر الشامسي المدير المالي، وناصر الظفري المدير التنفيذي، ويحيى المطروشي عضو مجلس الإدارة رئيس قطاع المراحل السنية.