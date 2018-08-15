«المحترفين» ترفع وتيرة تحضيراتها لسوبر الخليج العربي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

رفعت لجنة دوري المحترفين وتيرة تحضيراتها لمباراة سوبر كأس الخليج العربي، التي تجمع العين والوحدة بإستاد السلام بالعاصمة المصرية القاهرة يوم 25 أغسطس الجاري، حيث واصل فريق عمل اللجنة سلسلة اجتماعاته التنسيقية مع الجهات ذات الصلة، للاطمئنان على اكتمال كافة الترتيبات لتنظيم المباراة بالصورة التي تتناسب مع المواجهة المهمة باعتبارها انطلاقة حقيقية للموسم الرياضي الجديد 2018-2019.

وأعلنت لجنة دوري المحترفين عن عقد الاجتماع الفني للمباراة في الحادية عشرة من نهار غد، بمقر اللجنة بالعاصمة أبوظبي بحضور ممثلين لفريقي العين والوحدة، وسيتم خلال الاجتماع الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالمواجهة والترتيبات الخاصة بملاعب التدريبات وكل ما يخص المباراة.

وعلى صعيد متصل كثفت لجنة دوري المحترفين تواصلها مع شركة «برزنتيشن» المصرية راعي ومنظم المباراة، وذلك من أجل الوقوف على آخر المستجدات الخاصة بتنظيم اللقاء، حيث أكدت الشركة اكتمال التحضيرات للحدث الكبير، مقدمة الدعوة لعشاق كرة القدم في الإمارات ومصر لمتابعة كلاسيكو أبوظبي في قلب العاصمة المصرية.

وتخطط اللجنة بالتعاون مع شركة برزنتيشن، لتقديم نسخة أكثر تميزاً من كأس سوبر الخليج العربي، بعد أن حققت النسخة قبل الماضية التي استضافتها القاهرة نجاحاً لافتاً على كافة المستويات التنظيمية والتسويقية والإعلامية، شجعت الجانبين أكثر على تكرار التجربة، وإقامة النسخة الجديدة من السوبر في مصر.