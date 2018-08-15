«الملك» كامل العدد استعداداً لـ«البرتقالي»

المصدر: الشارقة- علي الظاهري

استأنف الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشارقة، تدريباته على الملعب الفرعي باستاد خالد بن محمد في منطقة الحزانة بعد العودة من المعسكر الإعدادي الخارجي، الذي أقامه الفريق بين ألمانيا وهولندا واستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع خاض خلاله الفريق 4 مباريات ودية.

يواصل «الملك» تدريباته اليومية كامل العدد بعد تواجد جميع المحترفين الأجانب قبل لقاء كل من فريق عجمان «البرتقالي» غداً ودبا الفجيرة يوم 19 من أغسطس الجاري، حيث حرص الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري على خوض التجربتين المحليتين استعداداً لانطلاقة دوري الخليج العربي، الذي سيلعب فيها الملك في أسبوعه الأول يوم 30 أغسطس أمام الظفرة خارج ملعبه، ومن المقرر لعب المباراتين الوديتين بملعب خالد بن محمد أمام «البرتقالي» غداً ثم دبا الفجيرة يوم الأحد المقبل قبل دخول الفريق مرحلة الإعداد الختامي لبدء المنافسات الرسمية.

جهد

وطالب محسن مصبح رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم في النادي، اللاعبين على بذل الجهد ومطالباً من الجميع العمل كيد واحدة وبذل الجهد من أجل تقديم موسم يليق باسم الملك، بحضور أعضاء مجلس الإدارة إبراهيم صالح سمبيج وأحمد مبارك الجنيبي بجانب المدير التنفيذي الدكتور إيهاب سالم.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عاد بعدها الفريق للتدريبات التي تنوعت بين تدريبات الصالة والتدريبات التكتيكية شارك فيها جميع اللاعبين باستثناء ثنائي المنتخب الوطني الأول سيف راشد والحسن صالح وثلاثي المنتخب الأولمبي ماجد سرور وعبدالله غانم وحمد جاسم.

استعداد

وحرص «الملك» على الاستعداد بقوة للموسم الجديد عبر خوض 6 تجارب ودية أمام الكويت الكويتي وليونيداس الهولندي والتعاون السعودي وإف سي ايندهوفن ليختتم الإعداد بتجارب محلية أمام عجمان ودبا الفجيرة.