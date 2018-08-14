النصر.. «بروفة» خليجية أمام التعاون السعودي

المصدر: متابعة - علي الظاهري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر، التجربة الودية الخامسة أمام شقيقه فريق التعاون السعودي اليوم، في ختام معسكر الإعداد الخارجي للعميد المُقام حالياً بمدينة هورست الهولندية.

وستشهد مباراة اليوم الظهور الأول للاعب حبيب الفردان بعد التعاقد معه أخيراً قادماً من شباب الأهلي- دبي، فيما يغيب عن اللقاء اللاعب محمد العكبري الذي يُعاني من التواء في الكاحل ويحتاج من 3 إلى 5 أسابيع حتى يعود للتدريبات، كما يغيب الحسين صالح الذي تعرض لكدمة في الركبة في مباراة النصر وايندهوفن الودية، وعلي حسين الذي حصل على راحة بأمر طبيب الفريق لشعوره بالإجهاد، بينما يواصل الثنائي عامر مبارك وخالد جلال مرحلة التأهيل بعد انتهاء فترة علاجهما.

وخاض النصر 4 تجارب ودية في الفترة الماضية ضمن مرحلة الإعداد الخارجي في هولندا، حيث خسر في المباراة الأولى أمام ميتشلين البلجيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز في المباراة الثانية على فريق أو اس اس 20 بهدف دون مقابل، وتعادل في المباراة الثالثة أمام أوتريخت الذي يلعب في الدوري الهولندي الممتاز بهدف، فيما خسر اللقاء الرابع أخيراً أمام بي اس في ايندهوفن الهولندي بهدفين مقابل لا شيء ضمن المرحلة الأخيرة.

ومن المقرر أن تعود بعثة العميد بعد غد، بعد رحلة إعداد امتدت إلى 26 يوماً ضمت 29 لاعباً إضافة إلى اللاعب حبيب الفردان الذي التحق بالمعسكر بعد التعاقد معه أخيراً، وأقيم المعسكر على مرحلتين احتضنت المرحلة الأولى مدينة ميرلو الهولندية، فيما استضافت مدينة هورست في هولندا المرحلة الثانية.