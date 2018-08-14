8 أهداف لـ «الصقور» في مرمى نوفا

المصدر: صربيا- البيان الرياضي

اكتسح فريق الإمارات الأول لكرة القدم نظيره رادينيسكي نوفا أحد فرق دوري الدرجة الثالثة الصربية بالثمانية في لقاء ودي جمع الفريقين أول من أمس، هو الثالث للصقور في معسكره الخارجي بصربيا استعدادا للموسم الجديد.

وتعاقب على تسجيل ثمانية الصقور، بكاري كونيه، وبيرني هدفين، وسيلا وخالد شماريخ وعامر عمر، وجوهر أحمد هدفين.

ولعب فريق الإمارات في الشوط الأول من المباراة بتشكيلة ضمت، علي صقر وسلطان حسين وخالد شماريخ وسعد سرور وسبيل غازي وفهد خلفان وأبو بكر سيلا وبكاري كونيه وبيرني وعامر عمر ومحمد سعيد، قبل أن يجري التونسي جلال القادري مدرب الصقور عدة تغييرات في الشوط الثاني من المباراة بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من اللاعبين للاحتكاك وخوض المباريات.

وأعرب القادري عن رضاه التام عن مستوى لاعبيه خلال المباراة رغم سهولة المنافس، منوها إلى أن النتائج في مثل هذه المباريات لا تهم إطلاقا، بقدر ما أن الأداء وتجربة أكبر عدد من اللاعبين هما الأهم، مشيرا إلى أنه يعمل على رفع المستوى الفني والبدني لجميع اللاعبين خلال فترة الإعداد الحالية، معربا عن سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه فريقه بشكل عام.

وأشاد جلال القادري بسير مجريات المعسكر الخارجي، كاشفا النقاب عن أنه يعمل بجد من اجل معالجة بعض الأخطاء التي ارتكبها فريقه الأخضر، واصفا المعسكر بالجيد كونه يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة منه، متمنيا وصول فريق الإمارات إلى المستوى المنشود قبل العودة إلى رأس الخيمة 17 الجاري.