الجزيرة يخسر ضربة بداية كأس العرب

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

خسر الجزيرة أمام النصر السعودي 2/1 أمس على استاد محمد بن زايد، في مباراة الذهاب لدور الـ32 لكأس العرب للأندية الأبطال، وسيكون الإياب في 29 سبتمبر على استاد الأمير فيصل، سجّل لصاحب الأرض خلفان مبارك ق22، وللنصر يحيى الشهري ق3، وأحمد موسى ق75.

وشهدت المباراة مشاركة أجانب الجزيرة الثلاثة: البرازيلي ليوناردو بيريرا، والكاميروني سبستيان سياني، والغاني أسانتي، كما شارك الدولي النيجيري أحمد موسى في الدقيقة الأولى للشوط الثاني.

افتتح «العالمي» مبكراً التسجيل عن طريق يحيى الشهري ق3، وفي الدقائق التالية ضغط صاحب الأرض بقوة لتعديل النتيجة، وأدرك «فخر أبوظبي» التعادل ق22 من خلال تسديدة قوية لعلي مبخوت، أرجعها الحارس جونز ليكملها خلفان مبارك داخل الشباك.

وجاءت بداية الشوط الثاني متواضعة، عدا انطلاقة لأحمد موسى من جهة اليسار مرر عرضية متقنة لكنها لم تستغل، وتراجع الفريقان بدنياً نتيجة تأثير الرطوبة ودرجة الحرارة العالية. وقدّم أحمد موسى أوراق اعتماده عندما سجل الهدف الثاني للنصر ق75.