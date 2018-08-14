7 صفقات تشعل «ميركاتو» المواطنين

المصدر: دبي- علي الظاهري

دخلت أندية دورينا في سباق محموم خلال الفترة الماضية سعياً للحصول على خدمات أفضل اللاعبين في سوق الانتقالات الصيفية، وأشعلت 7 صفقات «ميركاتو» المواطنين استعداداً للموسم الكروي الجديد تمثلت في انتقال 3 لاعبين إلى النصر وهم محمد عايض قادماً من الجزيرة وحبيب الفردان ومحمد مرزوق من شباب الأهلي دبي، ورحيل أحمد خليل من العين وعبدالله النقبي من الظفرة إلى صفوف شباب الأهلي-دبي، إضافة إلى انتقال خميس إسماعيل إلى الوصل وحصول الشارقة على خدمات اللاعب محمد الشحي قادماً من الوحدة.

ونجحت بعض الفرق في عقد صفقات من العيار الثقيل تصدرها نادي النصر عطفاً على الأسماء الكبيرة التي انضمت إلى قائمة العميد أخيراً، حيث عمل النصر بخفاء وصمت، ونجح في إبرام صفقات مدوية ضمت الحسين صالح من الإمارات إلى جانب محمد عايض وحبيب الفردان، الذي عاد إلى بيته الأول في القلعة الزرقاء، فضلاً عن صفقة محمد مرزوق الذي تحوم الشكوك حول إمكانية قيده في الصيف بسبب استمرار عقده مع شباب الأهلي-دبي حتى شهر أكتوبر.

شباب الأهلي دبي

وأشعلت صفقة عبدالله النقبي لاعب الظفرة السابق، سوق الانتقالات مبكراً في شهر مايو الماضي بعد دخول العديد من الأندية للظفر بخدمات اللاعب ليحسم شباب الأهلي دبي. وواصل شباب الأهلي-دبي صفقاته المدوية واستطاع إعادة أحمد خليل إلى معقله رغم المنافسة القوية من بعض الأندية للحصول على خدمات خليل في منتصف شهر يونيو الماضي.

أبرز الصفقات

في هذا السياق، قال منذر علي لاعب منتخبنا والوصل السابق ووكيل لاعبين، إن صفقات أحمد خليل وعبدالله النقبي «شباب الأهلي دبي» ومحمد عايض «النصر» ومحمد الشحي «الشارقة» هي الأبرز في سوق الانتقالات الصيفية إضافة إلى رحيل محمد مرزوق ومحمد العكبري وحبيب الفردان إلى قلعة العميد، مشيراً إلى أنه في حال انتقل المدافع محمود خميس من النصر إلى العين ستضم الصفقة إلى قائمة التعاقدات الأبرز في «الميركاتو» الصيفي.

وأضاف منذر علي لـ «البيان الرياضي»، إن النصر نال نصيب الأسد من التعاقدات، ونجح في تدعيم صفوفه بعناصر مميزة سواء على مستوى اللاعبين المواطنين أو الأجانب، لافتاً إلى أن العميد يكسب سنوياً صفقات قوية في الصيف لا يثمر عنها تحقيق بطولة خلال الموسم، عازياً السبب في العامين الماضيين إلى الظروف الصعبة التي مر بها الفريق لعل أبرزها الخروج من المنافسة في دوري أبطال آسيا بسبب مشكلة قيد اللاعب البرازيلي فاندرلي ما انعكس سلباً على نتائج الفريق في الموسم المحلي.

وأردف قائلاً: «يبدو أن جاهزية النصر لهذا الموسم تبدو أفضل من السابق عطفاً على الأسماء المتواجدة في صفوف العميد، إضافة إلى حالة الاستقرار على مستوى الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي ايفان يوفانوفيتش، ونتمنى مشاهدة النصر في صلب المنافسة هذا الموسم.

الشارقة

وأوضح منذر علي أن الشارقة نجح أيضاً في الاستعداد بصورة جيدة للموسم الجديد على ضوء التعاقدات الجيدة أبرزها مع محمد الشحي لاعب الوحدة السابق، فضلاً عن حسم ملف الأجانب بأسماء مميزة، حيث ستسهم في هذه الخطوات في إعلاء كلمة الشارقة بقوة وصناعة الفارق لدى الملك وتسهم في منافسته على إحدى البطولات مثل كأس الخليج العربي والوصول بعيداً إلى نهائي المسابقة شريطة الوصول إلى أعلى مستوى من الانسجام بين اللاعبين.

وكشف منذر علي أن تعاقد الشارقة مع المحترف البرازيلي ايغور كورونادو الذي جاء من باليرمو الإيطالي، تعتبر من الصفقات المميزة، وقال إن 3 أندية محلية دخلت على خط التفاوض إلى جانب أندية خليجية أخرى من السعودية، لينجح الشارقة في الحصول على خدمات اللاعب.

العين

وتطرق لاعب منتخبنا الأسبق إلى نادي العين، وقال: يبدو أن الزعيم متوجه نحو سياسة التقليص والابتعاد عن الصرف والتبذير بضم لاعبين عقودهم المالية مرتفعة، فضلاً عن وجود قاعدة قوية على مستوى المراحل السنية. واستطرد: رحيل عمر عبدالرحمن «عموري» لن يؤثر بقوة على الفريق في ظل وجود بدائل أخرى قادرة على سد النقص.. لا ننكر أن «عموري» يمتلك قيمة فنية نادرة، ولكن غيابه قد يمنح بعض اللاعبين فرصة البروز والظهور، حيث تدفن بعض المواهب في الفرق التي تمتلك نجماً أوحد مثل «عموري».

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أكد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي في تغريدة سابقة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن أقوى صفقتين حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفي هي صفقة انتقال خميس إسماعيل إلى الوصل وحبيب الفردان إلى النصر قادمين من نادي شباب الأهلي دبي.