مركز دو لاليغا للكفاءات العالية يفتتح مقراً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن مركز دو لاليغا للكفاءات العالية توسيع منصته بداية من الموسم المقبل،بافتتاح مقر له في أبوظبي خاص باندية العاصمة، إضافة إلى فرق دبي في الفئات تحت 18، وتحت 16، وتحت 14 عاماً، وفئة تحت 12 عاماً.

وكثّف مركز دو لاليغا للكفاءات العالية جهوده في أعقاب اعتماد مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لمشاركة اللاعبين، من أبناء المواطنات وحَمَلة جواز سفر الإمارات ومواليد الدولة والمقيمين، في المسابقات الرياضية الرسمية لمختلف الألعاب الجماعية والفردية، وهو الأمر الذي يُتيح للمزيد من اللاعبين الشباب الانضمام إلى الأندية المحلية، فضلاً عن المُهمة التي حملها المركز على عاتقه مُنذ تدشينه، وهي إعداد اللاعبين الشباب للحياة الاحترافية بأحدث الطُرق التدريبية على يد أفضل مُدربي لاليغا.