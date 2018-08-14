بني ياس يختتم معسكره الأوروبي

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

وصلت بعثة بني ياس أمس، إلى أبوظبي، بعد ختام المعسكر التحضيري الذي أقامه الفريق في هولندا على مدار 3 أسابيع.

ويخوض بني ياس 3 تجارب ودية متدرجة المستوى خلال فترة الإعداد الداخلي التي تدشن صباح الخميس المقبل في الملعب الفرعي الملحق باستاد الشامخة، نظراً لعمليات الصيانة الجارية في الاستاد حالياً.

ويلتقي بني ياس أحد أندية الدرجة الأولى السبت المقبل، وخاطبت إدارة «السماوي» نادي الحمرية، وفي انتظار تأكيد إقامة المباراة، أو اختيار طرف آخر، ثم يخوض بني ياس مباراة أمام أحد أندية دوري الخليج العربي الاثنين المقبل، قبل أن يختتم تجاربه الودية بمواجهة شباب الأهلي دبي في 24 أغسطس.

مباريات

ويذكر أن «السماوي» أجرى 6 مباريات ودية في معسكر هولندا، وخسر من الاتفاق والنصر السعوديين، بنتيجتي 0-2، و0-5، على الترتيب، وفاز على فيتسي بهدف، وتفوق على تي آف سي2-1، وفاز على فريق آي سي بهدفين دون رد، وخسر من جي في سي 0-1.