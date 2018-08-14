«الزعيم» يواجه جوريكا الكرواتي اليوم

المصدر: العين - طلحة عبدالله

يتابع العين برنامجه الإعدادي خلال معسكره الخارجي بسلوفينيا، ويؤدي اليوم تجربة ودية ثانية بعد تجربته الأولى أمام فريق نادي كوبر السلوفيني، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، حيث من المقرر أن يتلقى مساء اليوم فريق نادي جوريكا الكراوتي حسب البرنامج المعلن ما لم يستجد جديد.

وينتظر أن تكون مباراة اليوم هي الأخيرة للعين في معسكره الخارجي قبل أن يعود للدولة لمتابعة استعداداته البدنية والفنية تأهباً لأولى مبارياته المحلية الرسمية، عندما يلتقى في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، غريمه التقليدي فريق نادي الوحدة على ملعب استاد السلام بالقاهرة في السوبر الإماراتي.