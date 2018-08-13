5 عوامل ترجح كفة الجزيرة على النصر السعودي في كأس العرب

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

يستهل فريق الجزيرة الأول لكرة القدم مشواره في كأس العرب للأندية الأبطال عندما يلتقي في السابعة و45 دقيقة اليوم شقيقه النصر السعودي في ذهاب دور الـ 32 للبطولة على ملعب محمد بن زايد، «البيان الرياضي» يرصد مكامن القوة التي ترجح كفة «فخر أبوظبي» للفوز على «العالمي».

1أقام الجزيرة معسكراً تدريبياً ناجحاً في هولندا كان بمثابة المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي الموضوع من قبل الجهاز الفني والإداري لمنافسات الموسم المقبل، وأخضع المدير الفني للفريق مارسيل كايزر اللاعبين لتدريبات يومية مكثفة خلال المعسكر هدف بها إلى رفع درجات اللياقة البدنية والذهنية ومعدلات الانسجام إلى أعلى مستوياتها. وبفضل المعسكر الخارجي بات الجزيرة على أتم الاستعداد لبداية ناجحة أمام النصر السعودي في موقعة اليوم.

2وخاض الجزيرة في هولندا خمس مباريات ودية قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر، بهدف منح فرصة اللعب لجميع العناصر تمهيداً لاختيار القائمة التي ستخوض المباريات التنافسية في جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق، ففاز الجزيرة في المباراة الأولى على حساب فريق «إي في في» من الدرجة الثانية بثلاثة أهداف دون مقابل.

ثم انتصر على «رودا كيركراده» من الدرجة الأولى بهدف، وتعرض للخسارة أمام «سبارتا روتردام» من الدرجة الأولى بهدف مقابل خمسة، قبل أن يتعادل مع «إف سي آيندهوفن» بهدفين لكل، ثم تعادل مجدداً في الودية الأخيرة أمام «دي غرافشاب» من الدوري الممتاز بهدف لكل.

3حددت شركة كرة القدم هدفها من صفقات الموسم الحالي فتعاقدت مع لاعب وسط المنتخب الكاميروني سيباستيان سياني وأسهم اللاعب في فوز بلاده بالنسخة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت في الجابون في 2017 بعد أن صنع هدف الفوز الحاسم على المنتخب المصري لزميله فنسنت أبوبكر في مباراة النهائي.

وارتدى سياني مؤخراً شارة قيادة المنتخب في المباراة الدولية الودية ضد بوركينا فاسو في مايو الماضي، وسبق لسيباستيان سياني أن لعب لأندية أندرلخت البلجيكي، الذي تخرج من أكاديميته في 2007، وفي أندية بروكسيل وأوستند الذي دافع عن شعاره لخمسة مواسم، قبل أن ينضم لأنتويرب ثم إلى الجزيرة.

وتعاقدت أيضاً مع الجناح الغاني ايرنست كوابينا أسانتي لاعب فريق نورشيلاند الدنماركي، وسبق لأسانتي المولود في نوفمبر 1988 أن لعب لناديي ستارت وستايبك في النرويج، قبل أن ينضم لنورشيلاند ويسجل لهم 22 هدفاً خلال 66 مباراة خاضها بقميص النادي منذ العام 2016.

وقاد أسانتي نورشيلاند للتأهل لمسابقة الدوري الأوربي بعد أن أسهم بأهدافه في حصول الفريق على المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري في الموسم الماضي، في المقابل انتقل البرازيلي رومارينهو محترف الجزيرة الرابع إلى الاتحاد السعودي، كما استرد الجزيرة البرازيلي ليوناردوا من النصر السعودي بعد انتهاء فترة إعارته.

4سيظل الدولي علي مبخوت كلمة السر في صفوف فخر أبوظبي، وقد أثلج قرار اتحاد الكرة بالسماح بالمشاركة مع الجزيرة أمام النصر صدور «الجزراوية» نظراً لخبراته الواسعة، وقد قاد فخر أبوظبي الموسم قبل الماضي بالفوز بدرع الدوري وحقق لقبي أفضل لاعب مواطن وهداف الدوري.

وسيشكل مبخوت خطراً كبيراً على دفاع النصر السعودي في مباراة اليوم حيث له من الخبرة والمهارات ما يؤهله إلى النيل من الشباك، ويتطلع مبخوت إلى البروز وتقديم موسم متميز قبل الموعد التاريخي مع كأس آسيا يناير المقبل.

5نظراً لإنجازات المدرسة الهولندية مع الجزيرة وهي التتويج بالدوري وكأس رئيس الدولة، خلال الموسمين التي قاد فيهما الهولندي تين كات الجزيرة، فإن الإدارة ارتأت تمديد الثقة في المدرسة الهولندية وتعاقدت مع كايزر، وسبق لمارسيل كايزر المولود في 15 يناير 1969 أن تولى تدريب فريق اياكس أمستردام الهولندي، كما لعب لذات الفريق في 1987 - 1989، وقد قاد كايزر الفريق منذ بداية فترة الإعداد ويطمح إلى وضع فخر أبوظبي على منصات التتويج.