عجمان يبدأ اختباراته المحلية مع الذيد

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان اليوم تجاربه المحلية للموسم الجديد، بمواجهة الذيد أحد فرق الدرجة الأولى، وذلك على ملعب استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان ابتداء من الساعة السادسة والربع مساء، وهي التجربة السادسة للفريق «البرتقالي»، الذي خاض 5 تجارب خارجية خلال معسكره الأخير في المجر فاز فيها على على خورفكان 3-1 قبل أن يخسر أمام زيلينا السلوفاكي 1-2 واكتفى بالتعادل مع كيرتفي بودابست وإيتوجييور المجريين، بنتيجة 1-1 في المباراتين واختتمها بالفوز على ليفيتا السلوفاكي 4-1.

وعاد الفريق لتدريباته في ملعبه مساء أول من أمس بمشاركة جميع اللاعبين، بما فيهم المحترف الأجنبي الرابع السنغالي مامي تيام «25 عاماً»، الذي سبق له اللعب ليوفنتوس الإيطالي والاستقلال الإيراني، وانضم تيام إلى قائمة المحترفين الأجانب في صفوف البرتقالي، التي تضم البرازيلي فاندر فييرا، والنيجيري ستانلي، والمغربي عادل هرماش، ورغم مشاركته في أول تدريب مع الفريق، ظهر تيام بمستوى بدني مطمئن للجهاز الفني، ومن المنتظر الدفع به في بعض أجزاء مباراة اليوم، لكونه لم يكن مع الفريق في المعسكر الخارجي.

جمل تكتيكية

وتابع مجلس إدارة النادي تدريب الفريق بعد العودة من المجر، بحضور كل من عبد الله الظاهري أمين السر العام ومشرف الفريق والدكتور محمد جبر الشامسي المدير المالي، وامتد التدريب نحو ساعة ونصف الساعة، ركز فيه المدير الفني أيمن الرمادي على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية لخطوط اللعب الثلاثة، إضافة لتدريب حراس المرمى المنفردة تحت إشراف مدرب الحراس عمر أحمد، وسادت أجواء ودية بعد التدريب بعد مشاركة الجهازين الفني والإداري واللاعبين، اللاعب محمد هلال النعيمي الاحتفال بيوم ميلاده داخل الملعب.

3 تجارب

وأوضح المدير الفني لعجمان أيمن الرمادي أن الترتيبات تمت لخوض 3 مباريات ودية قبل عيد الأضحى المبارك ابتداء من مواجهة الذيد اليوم، ومن ثم يخوض تجربتين أمام اثنين من منافسيه في دوري الخليج العربي هما الشارقة يوم الخميس المقبل والجزيرة الأحد المقبل ثم فترة راحة قصيرة لقضاء عطلة العيد، ليعود الفريق للتدريبات ثالث أيام العيد، وأشار الرمادي إلى احتمال خوض تجربة أخيرة بعد العيد، ولكن الاتجاه الغالب هو الاكتفاء بالتجارب الثلاثة الحالية أمام الذيد والشارقة والجزيرة.

وأبدى الرمادي رضاءه التام، عن التعاقدات التي تمت هذا الموسم مع المحترفين الأجانب الأربعة، الذين يلعبون لأول مرة مع الفريق، كما عبر عن إعجابه بضم اللاعب السنغالي تيام الذي يعتبر اسماً معروفاً.