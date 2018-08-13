ياسر سالم:الأندية مطالبة بالتعاون لإنجاح التجربة

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

اعتبر الكابتن ياسر سالم المحلل الرياضي التعديلات الأخيرة التي أجرتها لجنة دوري المحترفين على لوائح عدد من المسابقات «موفقة»، وتسهم في رفع التنافسية بين اللاعبين المواطنين لتطوير مستوياتهم.

وخاصة في ما يختص بقائمة المباراة التي تم رفعها إلى 20 لاعباً، على أن تضم ثلاثة لاعبين مواطنين من مواليد 1997 وما دون، كما يجب ألا يزيد عدد اللاعبين المشاركين في المباراة من الأجانب وفئات حاملي جوازات سفر الدولة وأبناء المواطنات والمقيمين على خمسة لاعبين، كما تقرر إسقاط الإنذار الثاني حال شارك اللاعب في ثلاث مباريات.

لافتاً إلى أنها جزئية مهمة للغاية وتسهم في اكتشاف المواهب عبر السماح بمشاركة أبناء المواطنات ومواليد الدولة من المقيمين، لكن على جميع الأندية التعاون لتطبيق هذه التعديلات بأن يكون الاختيار جاداً لا لملء شواغر فقط، وأن يكون هناك جدية ومصداقية وشفافية كاملة في تنفيذ التعديلات والتي تعتبر نقلة مهمة لتطوير كرة الإمارات.

وأكد ياسر سالم أن اللوائح الجديدة بعد تعديلها بوسعها تطوير مستوى كرة القدم وتمنح الأندية فرصة الاستعانة بشريحة واسعة من اللاعبين لتذكي روح التنافس مما يسهم في تطوير امكانيات اللاعبين والفرق بصفة عامة.