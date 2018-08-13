أحمد العوضي:6 لاعبين غير مواطنين أفضل

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

يرى د. أحمد العوضي المحلل الفني لقناة دبي الرياضية، أن مشاركة 6 لاعبين من المحترفين الأجانب وأبناء المواطنات والمقيمين وحملة المراسيم داخل الملعب، مفيدة لمسابقة الدوري، وأكد أن المشاركة الواسعة لـ 6 لاعبين غير مواطنين، ستثري المسابقة فنياً، على أن يكون نفس العدد في الاحتياط أو قائمة البدلاء، وأنها خطوة لتخفيض تكاليف العقود الباهظة لشراء المحترفين الأجانب، وأن الأندية ستنظر مستقبلاً في عدد التعاقدات مع 4 لاعبين أجانب، وسيخفض العدد بأقل من ذلك، مما يقلل العبء المادي على الأندية.

وأضاف: طالما منحنا الفرصة لأبناء المواطنات ومواليد الدولة وحملة المراسيم، فلا بد أن نعطيهم الفرصة كاملة، حيث إن السماح بمشاركة لاعب واحد إضافي بجانب المحترفين الأربعة الأجانب نسبة ضعيفة، لأن الأندية ستلتزم بمشاركة المحترفين الأربعة الأجانب لأنها دفعت الملايين مقابل هذه الصفقات.

وعن قانون عدم مشاركة لاعبي الفريق الأول في دوري 21 قال العوضي: قرار صائب، فلا داعي لتنقل اللاعبين من الفريق الأول إلى المستوى الأقل، ومن المفترض أن يكون العكس، بحيث يكون فريق 21 عاماً رافداً للفريق الأول، وفيما يخص إسقاط الإنذار الثاني بعد 3 مباريات في حال الحصول على بطاقات قال إنه قرار جيد، وسيساعد اللاعبين على التخلص من التوتر والعنف.