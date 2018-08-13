اختبار لياقة بدنية لقضاة الملاعب في ألمانيا

المصدر: دبي- العوضي النمر

يجري قضاة الملاعب اختبار اللياقة البدنية، صباح اليوم، في ختام معسكرهم في ألمانيا، وعلى ضوء الاختبار سيتم اختيار الحكام الذين سيديرون منافسات الموسم الكروي الجديد، ومن المقرر أن تصل بعثة الحكام إلى البلاد يوم غد بعد انتهاء فترة الإعداد الخارجية، والتي شهدت تدريبات متنوعة ما بين بدنية وفنية، والتدريب على استخدام تقنية الفيديو التي يجري اعتماد استخدامها بشكل رسمي من قبل الاتحاد التشريعي، للتطبيق الرسمي خلال منافسات دوري الخليج العربي في نسخته الجديدة.

وشهد معسكر الحكام بذل قضاة الملاعب أقصى جهد لهم في التدريبات، مع التركيز العالي والالتزام التام خلال فترة المعسكر، وذلك بهدف الوصول إلى الجاهزية المطلوبة والاستعداد التام قبل بداية الموسم، كما شهد تجربة جيدة من خلال إدارة مباراة ودية بين فريق دبا الحصن وآخر ألماني، حيث تم إسناد المباراة إلى طاقمين تولى كل طاقم تحكيم شوط من أجل منح الفرصة أمام المواهب الواعدة.

كما تم الاهتمام بالتدريبات البدنية التي أقيمت في ملاعب التدريب من أجل رفع معدل اللياقة البدنية للحكام، إضافة إلى محاضرات نظرية لشرح التعديلات الجديدة على قانون اللعبة، كما شهد المعسكر تقسيم الحكام إلى مجموعتين: المجموعة الأولى قسمت إلى أربع فرق عمل للتدريب على التطبيقات العملية في ملاعب التدريب مع وجود لاعبي كرة قدم، والمجموعة الثانية بقاعة المحاضرات لتدريب الحكام على إجراءات استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد من خلال عرض بعض الحالات التحكيمية بكأس العالم الأخيرة في روسيا.